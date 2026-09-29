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Princesa Diana teria relatado ao irmão assédio cometido pelo ex-sogro: ‘Colocou a mão e apertou’

Charles Spencer afirma em livro de memórias que a irmã demonstrou repulsa ao contar episódio que teria ocorrido no início do relacionamento com o produtor egípcio

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 29 de setembro de 2026 às 14:49

Lady Di
Lady Di Crédito: Divulgação

A princesa Diana teria contado ao irmão, Charles Spencer, que foi assediada por Mohamed Al-Fayed, pai de Dodi Al-Fayed, no início do relacionamento com o produtor egípcio. O relato aparece no livro de memórias “Canto do Cisne: Diana, Minha Irmã”.

Segundo Spencer, Diana falou com repulsa sobre o comportamento do empresário. Ela teria contado que Mohamed se aproximou, tocou suas nádegas e fez um comentário de teor sexual. “[Diana] me contou com repulsa como, no início de seu romance com Dodi, Mohamed se aproximou dela, colocou a mão em suas nádegas e as apertou, enquanto dizia, em um tom lascivo e sugestivo: ‘No Egito, o sogro tem prioridade’”, escreveu Charles Spencer.

Perfume favorito da Princesa Diana

Bluebell da casa de perfumes britânica Penhaligon's por Reprodução
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Bluebell da casa de perfumes britânica Penhaligon's por Reprodução

O episódio teria ocorrido em 1997, período em que Diana começou a se relacionar com Dodi. O relato é apresentado pelo irmão da princesa a partir do que, segundo ele, ela lhe contou na época.

Mohamed Al-Fayed foi um empresário egípcio conhecido, entre outros negócios, por ter sido proprietário da Harrods, tradicional loja de departamentos de Londres. Ele era pai de Dodi Al-Fayed.

Mohamed morreu em agosto de 2023, aos 94 anos. No ano seguinte, vieram a público diversas acusações de abuso e crimes sexuais contra o empresário, relacionadas a episódios que teriam ocorrido ao longo de décadas.

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O relato atribuído a Diana pelo irmão acrescenta uma nova acusação envolvendo Al-Fayed. Como a princesa morreu em 1997 e o empresário em 2023, a versão apresentada por Spencer não pode ser confrontada diretamente com os dois envolvidos.

Diana e Dodi tiveram um relacionamento que ganhou enorme repercussão internacional em 1997. Os dois morreram em 31 de agosto daquele ano, após o carro em que viajavam bater no túnel da Ponte de l'Alma, em Paris. Diana tinha 36 anos.

No livro, Charles Spencer também relembra o período que se seguiu à morte da irmã. Segundo ele, chegou a considerar fazer uma referência a Dodi no discurso preparado para o funeral de Diana, mas decidiu retirar a menção antes da cerimônia.

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