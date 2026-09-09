FAMÍLIA REAL

Príncipe George deixa escola aos 13 anos para estudar em internato de quase 600 anos onde William e Harry foram alunos

Segundo na linha de sucessão ao trono britânico, filho de William e Kate Middleton iniciou nova etapa no tradicional Eton College

Fernanda Varela

Publicado em 9 de setembro de 2026 às 07:30

Príncipe George Crédito: Reprodução

O príncipe George, filho mais velho do príncipe William e de Kate Middleton, começou nesta terça-feira (8) uma nova etapa de sua vida escolar. Aos 13 anos, o segundo na linha de sucessão ao trono britânico iniciou os estudos no Eton College, tradicional internato onde o pai e o tio, príncipe Harry, também estudaram.

George chegou à instituição acompanhado dos pais e foi recebido pelo diretor do colégio, Simon Henderson, e pelo presidente do conselho gestor, Sir Nicholas Coleridge. Segundo a agência Reuters, a chegada ocorreu de maneira discreta, seguindo o desejo de William e Kate de preservar a privacidade do filho durante os anos escolares.

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Localizado próximo ao Castelo de Windsor e a cerca de 40 quilômetros do centro de Londres, o Eton College é uma das instituições de ensino mais tradicionais do Reino Unido.

A escolha também retoma uma tradição da família. William estudou no colégio entre 1995 e 2000, enquanto Harry frequentou Eton entre 1998 e 2003.

Para marcar o início das aulas, foram divulgados retratos oficiais de George usando o tradicional uniforme da instituição. O traje é composto por fraque preto, colete, calça listrada, camisa branca de gola rígida e gravata.

Com a mudança, George também terá uma rotina diferente daquela que mantinha na Lambrook, escola que frequentava anteriormente. Como Eton funciona em regime de internato, o príncipe deverá passar parte da semana no próprio colégio.

Eton tem quase 600 anos de história

Fundado em 1440 pelo rei Henrique VI, o Eton College acumula quase seis séculos de história e é conhecido tanto pela formação acadêmica quanto por suas tradições.

Entre os ex-alunos estão 20 primeiros-ministros britânicos e integrantes da família real. O complexo da instituição também preserva construções com mais de 500 anos.

Outra curiosidade está ligada ao futebol. Eton registrou, em 1815, um dos primeiros conjuntos de regras escritas do esporte.

Data tem significado para a família real

O primeiro dia de George no novo colégio coincidiu com uma data marcante para a monarquia. Em 8 de setembro de 2022, a rainha Elizabeth II morreu aos 96 anos, no Castelo de Balmoral, na Escócia.