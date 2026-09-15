Príncipe Harry faz aniversário e ganha declaração romântica de Meghan Markle; veja

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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 15 de setembro de 2026 às 07:53
O príncipe Harry comemora seus 41 anos nesta terça-feira (15) com direito a uma homenagem pública da esposa, Meghan Markle. A duquesa usou as redes sociais para parabenizar o aniversariante com registros especiais ao lado dos filhos.
Príncipe Harry ganha declaração de Meghan Markle no aniversário de 41 anos
Na legenda da publicação, Meghan se declarou para o marido e escreveu que ele é o melhor parceiro. As imagens também trouxeram momentos em família com Archie, de 7 anos, e Lilibet Diana, de 5, mantendo a discrição de não expor os rostos das crianças nas redes.
A comemoração de aniversário acontece logo após uma grande reviravolta na rotina da família. Os dois decidiram retornar ao Reino Unido após passarem seis anos morando na Califórnia, nos Estados Unidos.
A mudança tem como foco principal proporcionar uma rotina escolar britânica aos filhos e aproximar a família da realeza, como evidenciam os contatos recentes com o rei Charles III. Apesar disso, o casal deixou claro que a decisão não significa um retorno às funções oficiais da coroa.