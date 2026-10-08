CURIOSIDADE

Príncipe Harry não se chama Harry: descubra o verdadeiro nome do filho do rei Charles III

Conhecido mundialmente por um apelido de infância, duque de Sussex tem outro nome registrado no batismo e já explicou a curiosidade publicamente

Fernanda Varela

Publicado em 8 de outubro de 2026 às 15:06

Harry pode ter que arcar com uma conta milionária após derrota em disputa judicial Crédito: Reprodução/Instagram

O príncipe Harry, de 42 anos, é uma das figuras mais conhecidas da família real britânica, mas uma curiosidade sobre sua identidade ainda surpreende muita gente: Harry não é seu nome de batismo. O filho mais novo do rei Charles III recebeu outro nome ao nascer, embora tenha sido chamado pelo apelido desde os primeiros anos de vida.

Nascido em 15 de setembro de 1984, o duque de Sussex foi batizado como Henry Charles Albert David, em uma cerimônia realizada na Capela de São Jorge, no Castelo de Windsor, na Inglaterra.

Príncipe Harry 1 de 8

A diferença entre os nomes tem uma explicação simples. Na tradição britânica, Harry é uma forma familiar de Henry, utilizada há séculos. O apelido se tornou tão presente na vida do príncipe que acabou sendo adotado publicamente pela própria família real.

O próprio Harry já comentou a situação ao conversar com uma criança chamada Henry, que havia recebido um prêmio da organização beneficente WellChild. "Meu nome também é Henry. Mas todo mundo me chama de Harry", explicou na ocasião.

Em julho deste ano, o duque de Sussex voltou a abordar o assunto durante uma participação no podcast "Joe Marler Will See You Now".

Ao ser questionado sobre seu nome completo, respondeu de maneira descontraída, citando Henry e os demais nomes recebidos no batismo. Ele também mencionou a letra "H", outra forma abreviada pela qual é conhecido.

Apesar de Henry ser seu primeiro nome oficial, Harry foi a identificação que acompanhou o príncipe desde a infância, inclusive em anúncios públicos relacionados à família real.

Harry poderia usar outro nome se fosse rei?

A curiosidade também envolve uma tradição da monarquia britânica. Caso um dia assumisse o trono, o príncipe poderia escolher um nome régio diferente daquele pelo qual é conhecido atualmente.

Uma das possibilidades seria adotar Henry como nome de reinado, embora essa decisão não seja obrigatória. Monarcas britânicos podem escolher entre seus nomes de batismo ao assumir a Coroa.

A possibilidade de Harry se tornar rei, entretanto, é considerada remota. Ele ocupa atualmente o quinto lugar na linha de sucessão, atrás do irmão mais velho, o príncipe William, e dos três filhos dele: George, Charlotte e Louis.

Harry e a esposa, Meghan Markle, deixaram de exercer funções oficiais como membros ativos da família real em 2020. A decisão não retirou o príncipe da linha de sucessão nem os títulos de duque e duquesa de Sussex.