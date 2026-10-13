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Priscilla fala sobre afastamento de Sasha e João Lucas: ‘Nem todo mundo vai ficar pra sempre’

Em entrevista à Blogueirinha, cantora falou sobre o fim de ciclos de amizade, negou uma briga e relembrou a relação com antigos amigos

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 13 de outubro de 2026 às 22:06

Priscilla comentou o afastamento de Sasha Meneghel e João LucasPriscilla comentou o afastamento de Sasha Meneghel e João Lucas
Priscilla comentou o afastamento de Sasha Meneghel e João LucasPriscilla comentou o afastamento de Sasha Meneghel e João Lucas Crédito: Reprodução

A cantora Priscilla comentou o afastamento de Sasha Meneghel e João Lucas durante participação no programa Blogueirinha Entrevista, do Multishow, na segunda-feira (12). Ao falar sobre o fim de antigas amizades, a artista afirmou que nem todos os vínculos permanecem ao longo da vida e negou que tenha havido uma briga entre eles.

Questionada pela apresentadora sobre o distanciamento de pessoas que faziam parte de seu círculo próximo, Priscilla reagiu com bom humor à possibilidade de ser apontada como responsável pelo rompimento.

“Eu sou o problema? Devo ser o problema mesmo… Tenho cara de ser o problema? Na minha vida é assim, nem todo mundo que passa por ela vai ficar pra sempre e está tudo bem”, declarou.

Marido de Sasha explica afastamento de Priscilla Alcântara

João Lucas, Sasha Meneghel e Priscilla por Reprodução/Instagram
Priscilla cantou no casamento de Sasha e João Lucas por Reprodução/Instagram
João Lucas, Sasha Meneghel e Priscilla por Reprodução/Instagram
Marido de Sasha quebra silêncio e explica afastamento de Priscilla Alcântara por Reprodução/Instagram
Capas dos álbuns "João Lucas" e "Priscilla" por Reprodução
João Lucas e Sasha Meneghel por Reprodução
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João Lucas, Sasha Meneghel e Priscilla por Reprodução/Instagram

A cantora também falou sobre a célula religiosa da qual participava com antigos amigos. Segundo ela, embora possam existir desconfortos nas relações, isso não significa necessariamente uma briga.

“Não tem briga, desconforto sempre tem, mas quantos ciclos de amizade na sua vida a senhora já manteve?”, questionou.

O afastamento já havia sido comentado por João Lucas em 2025, também em entrevista à Blogueirinha. Na ocasião, o cantor afirmou que divergências relacionadas aos trabalhos musicais contribuíram para o desgaste da amizade com Priscilla.

Segundo ele, os dois chegaram a conversar sobre a situação, mas outras questões surgiram com o tempo. O distanciamento, conforme explicou, aconteceu gradualmente, à medida que cada um seguiu caminhos diferentes.

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