FIM DO CASAMENTO

Priscilla Monroy quebra silêncio sobre separação de Alberto Cowboy e manda recado: 'Amar alguém não significa abrir mão de si mesma'

Influenciadora falou sobre recomeços e o impacto do término na vida da filha

Giuliana Mancini

Publicado em 6 de novembro de 2026 às 09:28

Alberto Cowboy com a esposa, Priscilla MonroyAlberto Cowboy com a esposa, Priscilla Monroy Crédito: Reprodução/Instagram

Priscilla Monroy, de 30 anos, se pronunciou pela primeira vez sobre o fim do casamento com Alberto Cowboy, de 50. Na noite de quinta-feira (5), a influenciadora publicou um desabafo nas redes sociais em que falou sobre a decisão de encerrar o relacionamento, relembrou as tentativas de fazer a união dar certo e destacou o impacto da separação na filha.

"Depois de muita reflexão, decidi compartilhar com vocês que eu e Alberto não estamos mais juntos", escreveu Priscilla. "Não é fácil encerrar uma história na qual depositei tanto amor, sonhos e expectativas".

Pronunciamento de Priscilla Monroy 1 de 3

Embora não tenha explicado o que levou ao fim da relação, a influenciadora deixou algumas reflexões sobre o casamento. Segundo ela, houve disposição para superar as dificuldades e tentar preservar a união.

"Sempre acreditei que um relacionamento precisa ser construído diariamente, com amor, respeito, confiança e, acima de tudo, atitudes que correspondam às palavras. Da minha parte, existiu muita vontade de fazer dar certo. Acreditei, compreendi, perdoei e recomecei quantas vezes achei necessário", declarou.

Priscilla também afirmou que, com o tempo, aprendeu que "amar alguém não significa abrir mão de si mesma, dos próprios valores ou daquilo que consideramos essencial dentro de uma relação".

Alberto Cowboy com a esposa, Priscilla Monroy 1 de 16

Filha é preocupação após separação

Em outro trecho do pronunciamento, a influenciadora falou sobre a filha e destacou que a separação "não envolve apenas dois adultos". Para ela, uma das partes mais difíceis do processo é ajudar a criança a lidar com uma mudança que não escolheu.

"Como mãe, essa é, sem dúvida, uma das partes mais dolorosas de todo esse processo. Porque, além de lidar com meus próprios sentimentos, preciso encontrar forças para acolher os dela, oferecer segurança e ajudá-la a atravessar uma mudança que ela não escolheu viver", afirmou.

A influenciadora também deixou claro que não pretende expor os motivos do término ou detalhes da vida íntima do ex-casal.

"Existem situações que só quem vive conhece. Por respeito à nossa história, escolho preservar os detalhes e não transformar o fim do nosso relacionamento em uma exposição pública", explicou.

Ao concluir o texto, Priscilla afirmou que encerra o ciclo com tristeza, mas sem deixar de reconhecer os momentos felizes que viveu ao lado de Alberto.

"Nem sempre o amor é suficiente para que uma história tenha o final que imaginamos", escreveu. Ela ainda pediu respeito, compreensão e sensibilidade neste momento.

Discussão já havia repercutido em junho

O casamento, que durou pouco mais de quatro anos, já havia passado por um episódio de tensão em junho deste ano. Na ocasião, Priscilla e Alberto participaram do São João da Thay, no Maranhão, e um vídeo de uma discussão entre os dois em um hotel de Imperatriz acabou vazando nas redes sociais.