ACOLHIMENTO

Professor dá aula com bebê de aluna no colo em universidade e viraliza: ‘Promovido a babá’; veja vídeo

Gesto de carinho e acolhimento ganhou vários comentários carinhosos nas redes sociais

Felipe Sena

Publicado em 19 de setembro de 2026 às 11:36

Vídeo teve mais de 100 mil visualizações Crédito: Reprodução | Instagram

Um gesto de acolhimento e afeto marcou uma aula do curso de Enfermagem da Universidade Estadual do Piauí (Uespi), em Floriano, no sul do estado, na última terça-feira (15).

Um professor chamado Rodolpho Guedes segurou a filha da aluna Raissa Ribeiro no colo para que a mãe pudesse acompanhar a aula com mais tranquilidade.

Professor de Enfermagem 1 de 10

O vídeo compartilhado pelo professor nas redes sociais ultrapassou 100 mil visualizações. Na gravação, ele dá aula com Bárbara, de 8 meses, no colo. “Promovido a babá”, escreveu na publicação.

"Ela estava prestando mais atenção na aula do que meus alunos", brincou ainda o professor.