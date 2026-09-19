Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Professor dá aula com bebê de aluna no colo em universidade e viraliza: ‘Promovido a babá’; veja vídeo

Gesto de carinho e acolhimento ganhou vários comentários carinhosos nas redes sociais

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 19 de setembro de 2026 às 11:36

Vídeo teve mais de 100 mil visualizações
Vídeo teve mais de 100 mil visualizações Crédito: Reprodução | Instagram

Um gesto de acolhimento e afeto marcou uma aula do curso de Enfermagem da Universidade Estadual do Piauí (Uespi), em Floriano, no sul do estado, na última terça-feira (15).

Um professor chamado Rodolpho Guedes segurou a filha da aluna Raissa Ribeiro no colo para que a mãe pudesse acompanhar a aula com mais tranquilidade.

Professor de Enfermagem

Professor de Enfermagem por Reprodução | Instagram
Professor de Enfermagem por Reprodução | Instagram
Professor de Enfermagem por Reprodução | Instagram
Professor de Enfermagem por Reprodução | Instagram
Professor de Enfermagem por Reprodução | Instagram
Professor de Enfermagem por Reprodução | Instagram
Professor de Enfermagem por Reprodução | Instagram
Professor de Enfermagem por Reprodução | Instagram
Professor de Enfermagem por Reprodução | Instagram
Professor de Enfermagem por Reprodução | Instagram
1 de 10
Professor de Enfermagem por Reprodução | Instagram

Leia mais

Imagem - Malu Borges choca ao comprar sapato sem a parte de trás: ‘Papo de terapia’

Malu Borges choca ao comprar sapato sem a parte de trás: ‘Papo de terapia’

Imagem - Além de Letícia Colin e Michel Melamed, veja casais de famosos que moram em casas separadas

Além de Letícia Colin e Michel Melamed, veja casais de famosos que moram em casas separadas

Imagem - Ator Igor Rickli vive em mansão sustentável na Tijuca, cercada por floresta e com piscina preenchida por água de nascente

Ator Igor Rickli vive em mansão sustentável na Tijuca, cercada por floresta e com piscina preenchida por água de nascente

O vídeo compartilhado pelo professor nas redes sociais ultrapassou 100 mil visualizações. Na gravação, ele dá aula com Bárbara, de 8 meses, no colo. “Promovido a babá”, escreveu na publicação.

"Ela estava prestando mais atenção na aula do que meus alunos", brincou ainda o professor.

Nos comentários, várias pessoas vibraram com a atitude do professor. “Que legal! É isso aí!”, escreveu uma. “Que atitude linda”, comentou outra. “Irei levar novamente, pois ela amou, ficou bem quietinha”, comentou ainda a estudante.

Tags:

Video

Mais recentes

Imagem - Ary Mirelle fala sobre terceiro filho com João Gomes e escolhe nome do bebê

Ary Mirelle fala sobre terceiro filho com João Gomes e escolhe nome do bebê
Imagem - Maré de mudanças: 3 signos podem receber uma notícia inesperada nesta sexta (4)

Maré de mudanças: 3 signos podem receber uma notícia inesperada nesta sexta (4)
Imagem - Thiaguinho celebra 1 ano de Bento, filho com Carol Peixinho e faz declaração: ‘Encheu nossa vida e casa de luz’

Thiaguinho celebra 1 ano de Bento, filho com Carol Peixinho e faz declaração: ‘Encheu nossa vida e casa de luz’