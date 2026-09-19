Professor dá aula com bebê de aluna no colo em universidade e viraliza: ‘Promovido a babá’; veja vídeo

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Felipe Sena
Publicado em 19 de setembro de 2026 às 11:36
Um gesto de acolhimento e afeto marcou uma aula do curso de Enfermagem da Universidade Estadual do Piauí (Uespi), em Floriano, no sul do estado, na última terça-feira (15).
Um professor chamado Rodolpho Guedes segurou a filha da aluna Raissa Ribeiro no colo para que a mãe pudesse acompanhar a aula com mais tranquilidade.
Professor de Enfermagem
O vídeo compartilhado pelo professor nas redes sociais ultrapassou 100 mil visualizações. Na gravação, ele dá aula com Bárbara, de 8 meses, no colo. “Promovido a babá”, escreveu na publicação.
"Ela estava prestando mais atenção na aula do que meus alunos", brincou ainda o professor.
Nos comentários, várias pessoas vibraram com a atitude do professor. “Que legal! É isso aí!”, escreveu uma. “Que atitude linda”, comentou outra. “Irei levar novamente, pois ela amou, ficou bem quietinha”, comentou ainda a estudante.