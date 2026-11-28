ASTROLOGIA

Prosperidade à vista! 4 signos terão muita sorte em dezembro

Energia astrológica está em constante movimento e pode dar mais sorte a signos

Felipe Sena

Publicado em 28 de novembro de 2026 às 07:30

Confira quais signos terão mais sorte em dezembro Crédito: Imagem gerada por IA

A energia dos astros no mês de dezembro estão em constante mudança dando a algumas pessoas um pouco mais de sorte do que a outra.

Confira os signos que terão mais sorte em dezembro, segundo o Notícias ao Minuto:

Sagitário

Este será um mês de sorte, impulsionado pelo seu planeta regente, Júpiter, que está a transitar pela área do conhecimento e aprendizagens.

Veja as características dos signos 1 de 7

Júpiter irá formar um trígono harmonioso com o seu sol, aumentando a sorte e o otimismo. Júpiter retrógrado a 13 de dezembro não diminui a sua sorte. Antes terá espaço para ir em busca de oportunidades perdidas.

Leão

Estará no centro das atenções do universo durante o mês tudo, impulsionado principalmente por Júpiter no seu próprio signo. Isto só acontece uma vez a cada 12 anos, Leão!

Júpiter é o planeta da sorte e promove o crescimento, otimismo, expansão, sorte e justiça. Quando Júpiter entrar em movimento retrógrado a 13 de dezembro, a sua sorte não acaba. Na verdade, isto traz de volta algumas oportunidades que pode ter deixado passar ou não ter notado da primeira vez.

Capricórnio

Os planetas começam, finalmente, a alinhar-se a seu favor em dezembro. Marte, o planeta da ação, está no signo de Virgem, também um signo de Terra, e na sua casa de viagens e aprendizagens. Isto traz-lhe estabilidade, foco, precisão e resistência.

Vénus regressa a Escorpião a 4 de dezembro, criando um aspeto positivo com o seu Sol que traz felicidade e calor para as suas amizades e grupos. Isto facilita o encontro com pessoas (que podem lhe trazer benefícios a longo prazo) e pode algo romântico.

Peixes

A astrologia de dezembro finalmente traz clareza. Criatividade e até mesmo romance são garantidos, tornando este um ótimo mês.