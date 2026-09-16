CINEMA

Protagonista de 'Feito Pipa', Lázaro Ramos entra na brincadeira sobre o Oscar e diz se convidaria Wagner Moura para a premiação

Longa-metragem foi selecionado nesta quarta-feira (16) pela Academia Brasileira de Cinema para disputar uma indicação na premiação internacional

Kamila Macedo

Publicado em 16 de setembro de 2026 às 21:40

Wagner Moura e Lázaro Ramos Crédito: Reprodução

O longa-metragem “Feito Pipa” foi escolhido para representar o Brasil na disputa pela indicação de Melhor Filme Internacional no Oscar 2027. A seleção foi feita pela Academia Brasileira de Cinema e a decisão anunciada nesta quarta-feira (16). Dirigido por Allan Deberton, o filme traz Lázaro Ramos e Yuri Gomes como protagonistas.

A presença de Lázaro Ramos no elenco fez com que o público relembrasse sua participação na última cerimônia do Oscar, em março deste ano, para a qual foi convidado por Wagner Moura, indicado na ocasião como Melhor Ator por “O Agente Secreto”.

Lázaro Ramos e Wagner Moura 1 de 7

O ator foi entrevistado pelo influenciador Well Prada, que recordou a presença do ator a convite do amigo e questionou quem ele levaria para a premiação caso o filme seja indicado. Lázaro respondeu aos risos que seria Wagner.

Logo depois, porém, ele se corrigiu e afirmou que chamaria a esposa, Taís Araujo. “Não, mentira. Tem que chamar Taís, gente. Wagner tem o convite dele, ele que se vire”, completou sobre Wagner, que se tornou votante da Academia do Oscar.

A expectativa dos brasileiros por mais uma temporada de indicações no Oscar é grande. O Brasil vem se destacando nos últimos dois anos: em 2024, “Ainda Estou Aqui”, de Walter Salles, tornou-se o primeiro longa do país a vencer a categoria de Melhor Filme Internacional e, no ano seguinte, “O Agente Secreto”, de Kleber Mendonça Filho, também recebeu indicação, apesar de não ter vencido.

No entanto, antes de garantir uma indicação de Melhor Filme e chegar à cerimônia, a produção ainda precisa passar pelo processo de avaliação da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood.

"Feito Pipa"

A história acompanha Gugu (Yuri Gomes), um menino fascinado por futebol que vive com a avó Dilma (Teca Pereira). Quando ela começa a apresentar problemas de saúde, o garoto tenta esconder a situação para evitar ir morar com o pai (Lázaro Ramos), um homem rígido e distante.

A produção faturou o Urso de Cristal e o Grande Prêmio do Júri Internacional na mostra Generation Kplus no Festival de Berlim, além de quatro Kikitos no Festival de Gramado, incluindo o prêmio do júri popular. Nos cinemas brasileiros, a estreia está marcada para 5 de novembro.

Para garantir a vaga na disputa oficial, o filme de Deberton superou outros cinco finalistas na seleção da comissão da Academia: “100 Dias”, de Carlos Saldanha; “A Fabulosa Máquina do Tempo”, de Eliza Capai; “A Natureza das Coisas Invisíveis”, de Rafaela Camelo; “Nosso Segredo”, de Grace Passô; e “Vicentina Pede Desculpas”, de Gabriel Martins.

Ao comemorar a notícia, Lázaro Ramos publicou um recado nas redes sociais: “Que emoção”.

A cerimônia do Oscar 2027 está prevista para o dia 14 de março.