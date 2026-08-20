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Protagonista de 'Por Você', Sheron Menezzes vive em apartamento de 220 m² em Copacabana com fundo infinito e decoração inspirada na natureza

Atriz reformou o imóvel e criou ambientes integrados, closet espaçoso e espaços repletos de plantas e objetos de viagens

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 20 de agosto de 2026 às 20:20

Apartamento de Sheron Menezes
Apartamento de Sheron Menezes Crédito: Reprodução

Sheron Menezzes está de volta às telas da Globo como protagonista de 'Por Você', novela das sete em que interpreta a médica Bela. Longe dos estúdios, a atriz também chama atenção pelo apartamento onde vive com o marido, Saulo Bernard, e o filho, Benjamin, no Rio de Janeiro.

O imóvel tem 220 m², fica em Copacabana e passou por uma reforma completa para se adaptar à rotina da família. A proposta foi levar para o apartamento a conexão com a natureza que Sheron experimentou durante o período mais rígido da pandemia, quando passou uma temporada em uma casa na zona rural do Rio.

Sheron Menezes vive em apartamento de luxo

Apartamento de Sheron Menezes por Reprodução
Apartamento de Sheron Menezes por Reprodução
Apartamento de Sheron Menezes por Reprodução
Apartamento de Sheron Menezes por Reprodução
Apartamento de Sheron Menezes por Reprodução
Apartamento de Sheron Menezes por Reprodução
Apartamento de Sheron Menezes por Reprodução
Apartamento de Sheron Menezes por Reprodução
Apartamento de Sheron Menezes por Reprodução
Apartamento de Sheron Menezes por Reprodução
Apartamento de Sheron Menezes por Reprodução
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Apartamento de Sheron Menezes por Reprodução

"Quando fomos procurar um imóvel maior, queríamos algo que lembrasse a energia da casa rural, próximo ao verde, e onde eu pudesse cuidar de plantas", contou a atriz à Casa e Jardim.

O antigo layout do imóvel foi completamente reformulado. Atualmente, o apartamento conta com quatro suítes e ambientes sociais integrados. As salas de estar, TV e jantar são conectadas à cozinha, criando uma área mais ampla para a convivência da família.

O piso original de madeira natural foi preservado e restaurado, enquanto outros elementos da decoração foram escolhidos para reforçar a sensação de aconchego.

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Sheron participou diretamente das decisões da reforma e fez questão de adaptar os espaços às necessidades da família. Um dos pedidos foi um closet amplo, que também pudesse ser usado como ambiente de trabalho.

"Queria um ambiente que não fosse apertado, com bastante espaço para eu receber um maquiador, por exemplo, e puxar um fundo infinito para fazer fotos profissionais", explicou.

A natureza aparece em diferentes pontos do apartamento, principalmente por meio das plantas espalhadas pelos ambientes. A escolha de cores e texturas suaves, combinada à iluminação quente, ajuda a criar uma atmosfera mais acolhedora.

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A madeira também ganhou destaque na decoração e é um material que acompanha Sheron há anos. A atriz contou que gosta da sensação transmitida pelo elemento e até prefere caminhar descalça sobre o piso.

"O material me remete ao quente, à natureza. No piso me deixa muito confortável, pois amo andar descalça", afirmou.

A decoração também reúne objetos trazidos de viagens feitas por Sheron e Saulo. Entre os itens está um quadro de um indígena comprado durante uma viagem a Manaus e Parintins.

Outro objeto que ganhou espaço no apartamento é uma escultura de Buda trazida da Tailândia.

"Essas peças têm valor sentimental, remetem à nossa personalidade e me fazem sentir protegida", contou a atriz.

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