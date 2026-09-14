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Protagonista de ‘Quem Ama Cuida’, Chay Suede mora em sobrado de 500 m² em São Paulo decorado pela esposa

Astro de Quem Ama Cuida vive com Laura Neiva e os três filhos em uma casa em São Paulo marcada por peças históricas, objetos de viagens e ambientes que lembram as antigas casas de família

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 14 de setembro de 2026 às 21:45

Chay Suede e Laura Neiva vivem em uma mansão em São Paulo
Chay Suede e Laura Neiva vivem em uma mansão em São Paulo Crédito: Reprodução

Longe dos cenários de Quem Ama Cuida, Chay Suede leva uma rotina bem diferente da vida intensa de seu personagem na novela das nove. Em São Paulo, o ator divide uma mansão com Laura Neiva e os três filhos do casal em uma residência que foge completamente do estilo minimalista adotado por muitas celebridades.

A casa, que passou por uma grande reforma nos últimos anos, foi transformada em um espaço repleto de referências afetivas. O projeto nasceu do desejo de criar ambientes acolhedores, inspirados nas tradicionais casas de família, com móveis, fotografias, obras de arte e objetos carregados de histórias.

Quem entra na propriedade encontra uma decoração pensada nos mínimos detalhes por Laura Neiva. Filha de uma família ligada ao universo do design e da arquitetura, a atriz participou ativamente das escolhas que deram personalidade ao imóvel.

Um dos espaços mais comentados da mansão é o gazebo instalado no jardim. A estrutura foi inspirada em um modelo que Laura viu durante uma viagem a Milão, em uma loja da Ralph Lauren. O ambiente se tornou um dos cantos preferidos da família para momentos de descanso e convivência.

Mansão de Chay Suede

Chay Suede e Laura Neiva vivem em uma mansão em São Paulo com gazebo inspirado na Ralph Lauren, luminárias históricas e decoração cheia de memórias. por Reprodução
Chay Suede e Laura Neiva vivem em uma mansão em São Paulo com gazebo inspirado na Ralph Lauren, luminárias históricas e decoração cheia de memórias. por Reprodução
Chay Suede e Laura Neiva vivem em uma mansão em São Paulo com gazebo inspirado na Ralph Lauren, luminárias históricas e decoração cheia de memórias. por Reprodução
Chay Suede e Laura Neiva vivem em uma mansão em São Paulo com gazebo inspirado na Ralph Lauren, luminárias históricas e decoração cheia de memórias. por Reprodução
Chay Suede e Laura Neiva vivem em uma mansão em São Paulo com gazebo inspirado na Ralph Lauren, luminárias históricas e decoração cheia de memórias. por Reprodução
Chay Suede e Laura Neiva vivem em uma mansão em São Paulo com gazebo inspirado na Ralph Lauren, luminárias históricas e decoração cheia de memórias. por Reprodução
Chay Suede e Laura Neiva vivem em uma mansão em São Paulo com gazebo inspirado na Ralph Lauren, luminárias históricas e decoração cheia de memórias. por Reprodução
Chay Suede e Laura Neiva vivem em uma mansão em São Paulo com gazebo inspirado na Ralph Lauren, luminárias históricas e decoração cheia de memórias. por Reprodução
Chay Suede e Laura Neiva vivem em uma mansão em São Paulo com gazebo inspirado na Ralph Lauren, luminárias históricas e decoração cheia de memórias. por Reprodução
Chay Suede e Laura Neiva vivem em uma mansão em São Paulo com gazebo inspirado na Ralph Lauren, luminárias históricas e decoração cheia de memórias. por Reprodução
Chay Suede e Laura Neiva vivem em uma mansão em São Paulo com gazebo inspirado na Ralph Lauren, luminárias históricas e decoração cheia de memórias. por Reprodução
Chay Suede e Laura Neiva vivem em uma mansão em São Paulo com gazebo inspirado na Ralph Lauren, luminárias históricas e decoração cheia de memórias. por Reprodução
Chay Suede e Laura Neiva vivem em uma mansão em São Paulo com gazebo inspirado na Ralph Lauren, luminárias históricas e decoração cheia de memórias. por Reprodução
Chay Suede e Laura Neiva vivem em uma mansão em São Paulo com gazebo inspirado na Ralph Lauren, luminárias históricas e decoração cheia de memórias. por Reprodução
Chay Suede e Laura Neiva vivem em uma mansão em São Paulo com gazebo inspirado na Ralph Lauren, luminárias históricas e decoração cheia de memórias. por Reprodução
Chay Suede e Laura Neiva vivem em uma mansão em São Paulo com gazebo inspirado na Ralph Lauren, luminárias históricas e decoração cheia de memórias. por Reprodução
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Chay Suede e Laura Neiva vivem em uma mansão em São Paulo com gazebo inspirado na Ralph Lauren, luminárias históricas e decoração cheia de memórias. por Reprodução

A área externa também passou por mudanças importantes durante a reforma. A entrada principal da residência foi transferida para a lateral do terreno, criando uma circulação mais integrada com os jardins e os espaços de lazer.

No interior da casa, a sala principal impressiona pelo enorme sofá desenvolvido para acomodar confortavelmente toda a família. O ambiente reúne livros, fotografias, quadros, estampas e objetos trazidos de viagens pelo mundo, criando uma atmosfera que mistura elegância e afeto.

Entre os itens mais curiosos da decoração estão luminárias originais do metrô de Paris fabricadas na década de 1930. As peças históricas dividem espaço com móveis clássicos, objetos vintage e elementos contemporâneos escolhidos ao longo dos anos.

Outro ambiente que chama atenção é o chamado "hall dos cachorros". O espaço reúne aquarelas, retratos e objetos dedicados aos animais de estimação da família, funcionando quase como uma pequena galeria afetiva dentro da residência.

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O quarto do casal segue a mesma proposta acolhedora presente no restante da casa. Fotografias familiares ocupam lugar de destaque ao lado da cabeceira, enquanto tons suaves e peças cuidadosamente selecionadas reforçam o clima intimista.

Entre os objetos mais inusitados está um banco em formato de espiga de milho adquirido durante uma viagem à Itália. A peça se tornou um dos símbolos da proposta decorativa do imóvel, marcada pela mistura de referências, memórias e itens garimpados em diferentes partes do mundo.

Mais do que uma mansão de luxo, a casa de Chay Suede e Laura Neiva foi construída para contar a história da família. Cada cômodo reúne lembranças, afetos e detalhes que transformam a residência em um espaço único, muito distante das tendências impessoais que costumam dominar os projetos de celebridades.

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