DIA NACIONAL DO SORVETE

Proteico, sabores clássicos e ação solidária: veja onde comemorar o dia nacional do sorvete em Salvador

De gelatos proteicos a uma ação solidária com sorvete, veja opções para aproveitar a sobremesa nesta quarta-feira (23) e no fim de semana

Heider Sacramento

Publicado em 23 de setembro de 2026 às 18:30

Almacen Pepe aposta em gelatos proteicos sem adição de açúcar, com sabores como pistache, amendoim e choco avelã Crédito: Divulgação

O Dia Nacional do Sorvete, celebrado nesta quarta-feira (23), é uma boa desculpa para incluir uma sobremesa gelada no roteiro. Em Salvador, há opções que vão dos sabores clássicos a receitas com proposta mais saudável, e até uma iniciativa que transforma o sorvete em solidariedade.

Almacen Pepe

Para quem procura uma alternativa com maior concentração de proteína, o Almacen Pepe oferece gelatos proteicos em três sabores: Choco Avelã, Amendoim e Pistacchio.

As opções não têm adição de açúcar e possuem entre 16g e 29g de proteína por porção de 100g. O sabor Pistacchio é o que apresenta maior quantidade, com 29g.

Gelatos proteicos do Almacen Pepe 1 de 4

Os gelatos estão disponíveis nas unidades do Shopping Barra, Horto Florestal e Alphaville. A rede também reúne outros 36 sabores, incluindo versões tradicionais e zero açúcar.

A Cubana

Uma das opções mais tradicionais da cidade também preparou uma ação especial para marcar a data. A A Cubana Sorvetes realiza no sábado (26) a 16ª edição do Cubanito Amigo, iniciativa que destina 100% da renda de produtos selecionados ao Centro Educacional Santo Antônio (CESA), das Obras Sociais Irmã Dulce.

Cubanito Amigo: ação da A Cubana 1 de 4

Durante a ação, o valor arrecadado com o Cubanito, bolinho da Cubana acompanhado de uma bola de sorvete, e com o sorvete de duas bolas será revertido para a instituição.

A iniciativa acontece nas cinco unidades da marca: Elevador Lacerda, Pelourinho, Pituba, Rio Vermelho e Itaigara. Em 2025, a ação arrecadou mais de R$ 17 mil e, desde sua criação, já ultrapassou R$ 150 mil em doações.

Shopping Bela Vista

Quem estiver no Shopping Bela Vista também encontra diversas alternativas para celebrar a data. O empreendimento reúne dez marcas com sorvetes, milk-shakes e sobremesas geladas.

Entre elas estão Kopenhagen, McDonald’s, Bob’s, Burger King, Milky Moo, Habib’s, KFC, Raizen, Sorveteria da Ribeira e Du Cacau.