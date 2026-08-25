Protetor solar deveria estar em todo lugar: paciente com câncer em estágio 4 luta contra imposto no Reino Unido

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Juliana Matias
Agência Correio
Publicado em 25 de agosto de 2026 às 16:39
Charlotte Killeya não se lembra do dia exato. Lembra da sensação: a pele ardendo, o tipo de queimadura que qualquer criança esquece depois de alguns dias de desconforto. O que ela não sabia, na praia nublada onde brincava, era que aquele momento guardava uma bomba-relógio. Em 2020, um médico apontou para a pele e disse a palavra que muda tudo: melanoma.
Diagnosticada com melanoma em estágio 4, ela transformou os últimos cinco anos de tratamento em uma campanha por acesso mais amplo à proteção solar no Reino Unido. A moradora de Sheffield, na Inglaterra, defende que o protetor solar esteja disponível em locais públicos "como álcool em gel" e pede ao governo britânico que acabe com o imposto cobrado sobre o produto
Cuidados da pele e dermatologia
Na Holanda, o governo já distribuiu protetor solar gratuito em escolas, universidades, festivais, parques e espaços públicos durante o verão de 2023. Na Austrália, campanhas como o histórico "Slip, Slap, Slop" seguem a mesma lógica há décadas.
Para Charlotte, o modelo faz sentido também no Reino Unido: "Tem gente que não consegue pagar por protetor solar, e eu sou apaixonada por encontrar formas de tornar isso disponível", afirmou à BBC.
A paciente acredita que a doença pode estar ligada a uma queimadura solar sofrida ainda na infância, em um dia nublado na praia, um lembrete de que a radiação UV atravessa nuvens e continua sendo um risco mesmo sem sol aparente.
Atualmente, o protetor solar é tributado como item cosmético no Reino Unido, com alíquota de até 20%. Apenas pacientes com determinadas condições médicas conseguem o produto isento de imposto, quando prescrito por um médico e retirado em farmácia, o que exclui a maior parte da população.
É justamente esse ponto que organizações como a Melanoma Focus, com a qual Charlotte colabora hoje, tentam mudar por meio da campanha VAT Burn, que já levou uma petição assinada por dezenas de parlamentares, pacientes e profissionais de saúde ao número 10 de Downing Street. Segundo a entidade, cerca de 54% dos moradores de Sheffield já sofreram pelo menos uma queimadura solar no último ano, e 29% afirmam raramente ou nunca usar protetor solar no verão.
O Departamento de Saúde e Assistência Social do Reino Unido respondeu que o protetor solar de alto fator já está disponível gratuitamente via prescrição médica para certas condições, e que o governo trabalha para reduzir o tempo de espera no tratamento oncológico.
Depois de mais de cinco anos enfrentando um melanoma que se espalhou para os pulmões, linfonodos e cérebro, Charlotte concluiu, em fevereiro, dois anos de imunoterapia no Weston Park Hospital, em Sheffield. O tratamento deixou sequelas, incluindo artrite reumatoide e colite mas, segundo ela, também salvou sua vida.
Hoje, sua mensagem é direta: "Cinco queimaduras solares ao longo da vida podem dobrar o risco de melanoma. Aproveite o sol, mas não exagere". A recomendação reforça o que especialistas já apontam: até 90% dos casos de melanoma poderiam ser evitados com proteção solar adequada, tornando o acesso facilitado ao protetor solar uma questão de saúde pública e não apenas de conveniência.