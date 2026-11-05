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Psirico e Tília lançam 'Príncipe Malvado' e misturam pagodão baiano com funk carioca

Parceria chegou nas plataformas nesta quinta-feira (5), acompanhada de clipe gravado em pontos turísticos do Rio de Janeiro, como a Lapa e a Escadaria Selarón

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 5 de novembro de 2026 às 18:26

Psirico e Tília lançam “Príncipe Malvado”, parceria que mistura pagodão baiano e funk em clipe gravado no Rio
Psirico e Tília lançam “Príncipe Malvado”, parceria que mistura pagodão baiano e funk em clipe gravado no Rio Crédito: @southaismarques

O pagodão baiano e o funk carioca se encontram em “Príncipe Malvado”, novo single do Psirico, liderado por Márcio Victor, em parceria com a cantora e DJ Tília. A música chega às plataformas digitais nesta quinta-feira (5), junto com um clipe gravado em cenários conhecidos do Rio de Janeiro.

A faixa aposta na mistura da percussão característica do pagodão com melodias e referências do funk. Com uma atmosfera sensual, a letra aborda desejo, encontros e conversas que atravessam a madrugada. A produção também incorpora influências internacionais e ritmos latinos, sem deixar de lado a identidade musical baiana.

Para Márcio Victor, a colaboração surgiu da sintonia entre a proposta da música e a personalidade artística de Tília. “Essa música tem uma pegada mais sensual, com a mistura do funk. A gente dialoga para o público jovem, para o público que, quando ouve a música, se identifica com a realidade do que é a vida da gente”, afirmou.

Tília também destacou a conexão entre os dois gêneros musicais e a oportunidade de unir diferentes referências. A artista celebrou a parceria com o grupo baiano e a possibilidade de acrescentar sua identidade ao projeto.

O clipe foi filmado em cartões-postais da capital fluminense, incluindo os Arcos da Lapa, a Escadaria Selarón e o Aterro do Flamengo, com imagens do Pão de Açúcar e do Morro da Urca.

A aposta de Márcio Victor é que a colaboração ajude a levar o pagodão para além da Bahia. “O que mais chama a atenção é a gente manter viva a raiz do pagodão, do nosso ritmo. A gente quer ver o Brasil inteiro e o mundo inteiro dançando pagodão que está em ‘Príncipe Malvado’”, declarou.

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