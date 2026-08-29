'PAI DE TERCEIRA VIAGEM'

Publicitário, artista plástico e avô: quem é Agostinho Paulo Moura, pai do filho de Maju Coutinho

Casado com a apresentadora há mais de 20 anos, ele tem 61 anos e dois filhos adultos

Carol Neves

Publicado em 29 de agosto de 2026 às 11:08

Agostinho Paulo Moura e Maju Coutinho Crédito: Divulgação

O anúncio da gravidez de Maju Coutinho, aos 48 anos, colocou os holofotes sobre o homem com quem ela divide a vida há mais de duas décadas. Agostinho Paulo Moura, marido da apresentadora do Fantástico, é o pai do bebê Malik, mas sua trajetória vai muito além do papel de companheiro da jornalista.

Publicitário de formação e sócio de uma agência de comunicação, Agostinho, de 61 anos, também construiu uma carreira paralela como artista plástico. Em suas telas, ele eterniza retratos de pessoas imersas em cenas cotidianas, numa linguagem que valoriza o ordinário e o afetivo. Na vida pessoal, é mais reservado.

Antes de conhecer Maju, ele já tinha formado uma família. De um relacionamento anterior, nasceram Gustavo e Danilo, hoje adultos, que o tornaram avô de Laura, adolescente, e Murilo, ainda criança. A apresentadora sempre fez questão de ressaltar a harmonia familiar: descreve a relação com os enteados como próxima e se vê "quase uma irmã mais velha" deles. Quanto aos netos, ela revelou que não é chamada de "vódrasta" – eles a tratam pelo próprio nome, e ela tem Murilo como seu "xodó".

Maju Coutinho anuncia gravidez do primeiro filho 1 de 6

O casal começou a namorar em 2003 e oficializou a união em 2009. Durante anos, a possibilidade de ter filhos juntos foi tratada com tranquilidade. Em 2016, Agostinho declarou: "A gente está bem tranquilo em relação a isso. Se for acontecer, tudo bem, um dia a gente pode ter. Mas não estamos apressados." Maju, por sua vez, contou em 2024 que costumava responder "não quero" quando perguntavam sobre maternidade, mas que nunca fechou essa porta. Para garantir liberdade de escolha sem pressão, ela congelou óvulos como precaução.