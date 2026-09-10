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Pudim queridinho de Ivete Sangalo tem um truque para ficar sem furinhos; veja como fazer a sobremesa super cremosa

Sobremesa famosa do Tivoli Ecoresort, na Praia do Forte, tem preparo sem liquidificador e fica com textura lisinha

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 10 de setembro de 2026 às 17:20

O pudim de leite do Tivoli conquistou até Ivete Sangalo
O pudim de leite do Tivoli conquistou até Ivete Sangalo Crédito: Reprodução

Se existe uma sobremesa que conquistou espaço cativo no coração de Ivete Sangalo, é o pudim de leite servido no Tivoli Ecoresort Praia do Forte, no litoral norte da Bahia. Famoso entre os hóspedes, o doce tem uma característica que muita gente procura: fica lisinho e sem furinhos.

O segredo está no preparo. A receita não leva liquidificador e a mistura precisa ser mexida delicadamente para evitar a formação de bolhas. Depois, o pudim vai ao forno em banho-maria, em temperatura baixa.

Ingredientes

Calda

200 g de açúcar refinado

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Pudim de leite: a versão tradicional e irresistível que conquista todos os paladares por

70 ml de água

Pudim

1 litro de leite condensado

390 g de gemas

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770 ml de leite

Essência de baunilha a gosto

Como preparar

Comece pela calda. Derreta o açúcar em fogo baixo. Retire do fogo e acrescente a água aos poucos. Coloque o caramelo ainda quente no fundo de uma forma de aproximadamente 18 cm de diâmetro.

Para fazer o pudim, misture o leite condensado, as gemas, o leite e a baunilha sem bater. O cuidado evita a formação de bolhas que podem deixar a sobremesa cheia de furinhos.

Depois, passe a mistura por uma peneira e despeje na forma caramelizada.

Leve ao forno a 120°C, em banho-maria, por cerca de uma hora. A temperatura é importante para garantir a textura lisa.

Após assar, cubra a forma com plástico filme e deixe o pudim na geladeira por 24 horas. Só então retire o plástico, desenforme e sirva.

O resultado é a versão cremosa e sem furinhos do doce que virou um dos símbolos gastronômicos do resort baiano, e que já conquistou até a cantora Ivete Sangalo.

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