Purê de batata fácil numa panela só: segredo de vó deixa essa receita igual de restaurante

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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 4 de novembro de 2026 às 11:16
Se você já tentou fazer purê de batata no liquidificador ou no mixer, sabe o trabalho que dá. O purê fica gosmento, grudento e até aguado. Isso acontece porque a hélice rápida demais quebra o amido da batata do jeito errado. O bom é que não precisa de nada disso pra conseguir aquele purê aveludado de restaurante chique, e o segredo mora em duas temperaturas diferentes.
Veja como fazer purê de batatas numa panela só
O truque é colocar manteiga gelada na batata quente. Quando a manteiga fria encosta na batata, ela derrete aos poucos e envolve tudo, deixando a textura aveludada sem empelotar. Depois, é só entrar com o leite morno pra dar o ponto e fazer render. Tudo numa panela só, sem sujar quase nada de louça.
4 batatas médias (a rosa asterix é ótima, mas a comum inglesa resolve bem)
2 colheres de sopa de manteiga direto da geladeira
1/2 xícara de chá de leite morno
Sal a gosto e uma raspinha de noz-moscada (se você gostar)
Descasque as batatas, corte em pedaços parecidos e jogue numa panela com água e um bocado de sal. Deixe ferver até espetar o garfo e sentir que ela está quase desmanchando sozinha. Escorra a água muito bem.
Na mesma panela, com ela ainda quente no fogão desligado, amasse a batata usando o espremedor ou um garfo. Jogue a manteiga gelada e vá mexendo até ela sumir todinha na massa.
Vá colocando o leite morno aos pouquinhos, mexendo com a colher até chegar na cremosidade, mais firme ou mais molinho. Prove pra ver se precisa de mais sal, finalize com a noz-moscada ralada e sirva como preferir.