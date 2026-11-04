HORA DO RANGO

Purê de batata fácil numa panela só: segredo de vó deixa essa receita igual de restaurante

Sem mixer, sem sujeira e com 4 ingredientes que você já tem na geladeira pra salvar o almoço

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 4 de novembro de 2026 às 11:16

Purê de batatas Crédito: Imagem gerada por inteligência artificial

Se você já tentou fazer purê de batata no liquidificador ou no mixer, sabe o trabalho que dá. O purê fica gosmento, grudento e até aguado. Isso acontece porque a hélice rápida demais quebra o amido da batata do jeito errado. O bom é que não precisa de nada disso pra conseguir aquele purê aveludado de restaurante chique, e o segredo mora em duas temperaturas diferentes.

Veja como fazer purê de batatas numa panela só 1 de 8

O truque é colocar manteiga gelada na batata quente. Quando a manteiga fria encosta na batata, ela derrete aos poucos e envolve tudo, deixando a textura aveludada sem empelotar. Depois, é só entrar com o leite morno pra dar o ponto e fazer render. Tudo numa panela só, sem sujar quase nada de louça.

Ingredientes

4 batatas médias (a rosa asterix é ótima, mas a comum inglesa resolve bem)

2 colheres de sopa de manteiga direto da geladeira

1/2 xícara de chá de leite morno

Sal a gosto e uma raspinha de noz-moscada (se você gostar)

Modo de preparo

Descasque as batatas, corte em pedaços parecidos e jogue numa panela com água e um bocado de sal. Deixe ferver até espetar o garfo e sentir que ela está quase desmanchando sozinha. Escorra a água muito bem.

Na mesma panela, com ela ainda quente no fogão desligado, amasse a batata usando o espremedor ou um garfo. Jogue a manteiga gelada e vá mexendo até ela sumir todinha na massa.