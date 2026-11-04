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Purê de batata fácil numa panela só: segredo de vó deixa essa receita igual de restaurante

Sem mixer, sem sujeira e com 4 ingredientes que você já tem na geladeira pra salvar o almoço

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 4 de novembro de 2026 às 11:16

Purê de batatas Crédito: Imagem gerada por inteligência artificial

Se você já tentou fazer purê de batata no liquidificador ou no mixer, sabe o trabalho que dá. O purê fica gosmento, grudento e até aguado. Isso acontece porque a hélice rápida demais quebra o amido da batata do jeito errado. O bom é que não precisa de nada disso pra conseguir aquele purê aveludado de restaurante chique, e o segredo mora em duas temperaturas diferentes.

Veja como fazer purê de batatas numa panela só

Purê de batatas por Imagem gerada por inteligência artificial
Purê de batatas por Imagem gerada por inteligência artificial
Purê de batatas por Imagem gerada por inteligência artificial
Purê de batatas por Imagem gerada por inteligência artificial
Purê de batatas por Imagem gerada por inteligência artificial
Purê de batatas por Imagem gerada por inteligência artificial
Purê de batatas por Imagem gerada por inteligência artificial
Purê de batatas por Imagem gerada por inteligência artificial
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Purê de batatas por Imagem gerada por inteligência artificial

O truque é colocar manteiga gelada na batata quente. Quando a manteiga fria encosta na batata, ela derrete aos poucos e envolve tudo, deixando a textura aveludada sem empelotar. Depois, é só entrar com o leite morno pra dar o ponto e fazer render. Tudo numa panela só, sem sujar quase nada de louça.

  • Ingredientes 

4 batatas médias (a rosa asterix é ótima, mas a comum inglesa resolve bem)

2 colheres de sopa de manteiga direto da geladeira

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1/2 xícara de chá de leite morno

Sal a gosto e uma raspinha de noz-moscada (se você gostar)

  • Modo de preparo

Descasque as batatas, corte em pedaços parecidos e jogue numa panela com água e um bocado de sal. Deixe ferver até espetar o garfo e sentir que ela está quase desmanchando sozinha. Escorra a água muito bem.

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Na mesma panela, com ela ainda quente no fogão desligado, amasse a batata usando o espremedor ou um garfo. Jogue a manteiga gelada e vá mexendo até ela sumir todinha na massa.

Vá colocando o leite morno aos pouquinhos, mexendo com a colher até chegar na cremosidade, mais firme ou mais molinho. Prove pra ver se precisa de mais sal, finalize com a noz-moscada ralada e sirva como preferir. 

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