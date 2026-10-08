Purê de batata lisinho e cremoso sem liquidificador: truque de restaurante leva 4 ingredientes e fica pronto em 20 minutos

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 8 de outubro de 2026 às 11:30
O purê de batata é um dos acompanhamentos mais amados do Brasil, mas pode virar uma pasta elástica e grudenta se preparado do jeito errado. O erro clássico? Bater a batata cozida no liquidificador ou processador. Isso quebra o amido de forma muito agressiva, transformando o prato em uma espécie de cola.
Para conseguir aquele purê brilhante, sedoso e que desmancha na boca, o segredo é espremer as batatas ainda bem quentes e misturar com manteiga gelada antes de colocar o leite morno. O resultado fica digno de restaurante sem exigir nenhum eletrodoméstico.
Veja como fazer purê de batata lisinho e cremoso
Ingredientes
1 kg de batata do tipo Asterix (casca rosada) ou Monalisa
3 colheres (sopa) de manteiga gelada cortada em cubos
1 xícara (chá) de leite integral morno
Sal e noz-moscada ralada na hora a gosto
Modo de preparo
Descasque as batatas, corte em cubos do mesmo tamanho e cozinhe em água abundante (com uma pitada de sal) até ficarem bem macias ao furar com um garfo.
Escorra toda a água e passe as batatas, ainda bem quentes, por um espremedor manual direto na panela vazia.
Ligue em fogo baixo, adicione os cubos de manteiga gelada e misture rápido com uma colher de pau ou batedor de arame (fouet) até a manteiga derreter e misturar na batata.
Vá adicionando o leite morno aos poucos, sem parar de mexer, até atingir a consistência cremosa desejada.
Acerte o sal, coloque a noz-moscada a gosto, mexa por mais 1 minuto no fogo baixo e sirva em seguida.