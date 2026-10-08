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Purê de batata lisinho e cremoso sem liquidificador: truque de restaurante leva 4 ingredientes e fica pronto em 20 minutos

Descubra por que usar o liquidificador estraga a receita e aprenda a atingir a consistência perfeita

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 8 de outubro de 2026 às 11:30

Saiba como fazer purê de batata cremoso
Purê de batata cremoso Crédito: Reprodução | Tudo Gostoso

O purê de batata é um dos acompanhamentos mais amados do Brasil, mas pode virar uma pasta elástica e grudenta se preparado do jeito errado. O erro clássico? Bater a batata cozida no liquidificador ou processador. Isso quebra o amido de forma muito agressiva, transformando o prato em uma espécie de cola.

Para conseguir aquele purê brilhante, sedoso e que desmancha na boca, o segredo é espremer as batatas ainda bem quentes e misturar com manteiga gelada antes de colocar o leite morno. O resultado fica digno de restaurante sem exigir nenhum eletrodoméstico.

Veja como fazer purê de batata lisinho e cremoso

O purê de batata é um dos acompanhamentos mais amados do Brasil, mas pode virar uma pasta elástica e grudenta se preparado do jeito errado. O erro clássico? Bater a batata cozida no liquidificador ou processador. Isso quebra o amido de forma muito agressiva, transformando o prato em uma espécie de cola. por Reprodução
Para conseguir aquele purê brilhante, sedoso e que desmancha na boca, o segredo é espremer as batatas ainda bem quentes e misturar com manteiga gelada antes de colocar o leite morno. O resultado fica digno de restaurante sem exigir nenhum eletrodoméstico. por Reprodução | Tudo Gostoso
Ingredientes: 1 kg de batata do tipo Asterix (casca rosada) ou Monalisa, 3 colheres (sopa) de manteiga gelada cortada em cubos, 1 xícara (chá) de leite integral morno, Sal e noz-moscada ralada na hora a gosto por Reprodução
Modo de preparo: Descasque as batatas, corte em cubos do mesmo tamanho e cozinhe em água abundante (com uma pitada de sal) até ficarem bem macias ao furar com um garfo. por Reprodução
Modo de preparo: Escorra toda a água e passe as batatas, ainda bem quentes, por um espremedor manual direto na panela vazia. por Reprodução
Modo de preparo: Ligue em fogo baixo, adicione os cubos de manteiga gelada e misture rápido com uma colher de pau ou batedor de arame (fouet) até a manteiga derreter e misturar na batata. por Reprodução
Modo de preparo: Vá adicionando o leite morno aos poucos, sem parar de mexer, até atingir a consistência cremosa desejada. por
Modo de preparo: Acerte o sal, coloque a noz-moscada a gosto, mexa por mais 1 minuto no fogo baixo e sirva em seguida. por
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O purê de batata é um dos acompanhamentos mais amados do Brasil, mas pode virar uma pasta elástica e grudenta se preparado do jeito errado. O erro clássico? Bater a batata cozida no liquidificador ou processador. Isso quebra o amido de forma muito agressiva, transformando o prato em uma espécie de cola. por Reprodução

Ingredientes

1 kg de batata do tipo Asterix (casca rosada) ou Monalisa

3 colheres (sopa) de manteiga gelada cortada em cubos

1 xícara (chá) de leite integral morno

Sal e noz-moscada ralada na hora a gosto

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Modo de preparo

Descasque as batatas, corte em cubos do mesmo tamanho e cozinhe em água abundante (com uma pitada de sal) até ficarem bem macias ao furar com um garfo.

Escorra toda a água e passe as batatas, ainda bem quentes, por um espremedor manual direto na panela vazia.

Ligue em fogo baixo, adicione os cubos de manteiga gelada e misture rápido com uma colher de pau ou batedor de arame (fouet) até a manteiga derreter e misturar na batata.

Vá adicionando o leite morno aos poucos, sem parar de mexer, até atingir a consistência cremosa desejada.

Acerte o sal, coloque a noz-moscada a gosto, mexa por mais 1 minuto no fogo baixo e sirva em seguida.

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