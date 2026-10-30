ELAS CHEGARAM!

Pussycat Dolls fazem primeiro show no Brasil com abertura de cantora brasileira; saiba quem

Trio canta em São Paulo nesta sexta (30) e promete noite cheia de nostalgia dos anos 2000

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 30 de outubro de 2026 às 10:39

The Pussycat Dolls celebra 20 anos com show inédito no Brasil Crédito: Divulgação

As Pussycat Dolls cantam pela primeira vez no Brasil na noite desta sexta-feira (30), no Nubank Parque, na Zona Oeste de São Paulo. A festa começa cedo e conta com show de abertura de Pabllo Vittar antes da atração principal. Quem deixou para a última hora ainda consegue comprar ingressos pelo site da Eventim.

The Pussycat Dolls fazem show no Brasil nesta sexta-feira (30) 1 de 11

Os portões abrem às 17h para o público. Pabllo Vittar sobe ao palco às 19h30 com o bloco 'Club Vittar', aquecendo a plateia para a entrada de Nicole Scherzinger, Ashley Roberts e Kimberly Wyatt, marcada para as 21h.

Desta vez, o grupo viaja apenas com três integrantes. As cantoras prepararam um show com coreografias, trocas de roupa e os maiores sucessos que tocaram sem parar nos anos 2000, como 'Don't Cha', 'Buttons' e 'When I Grow Up'.

Além das músicas antigas que todo mundo sabe a letra de cor, o trio incluiu a faixa 'Club Song', primeiro lançamento delas desde 2020. Ao longo dos anos, o grupo vendeu milhões de discos e emplacou várias músicas entre as mais tocadas do mundo.

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Em nota divulgada antes de desembarcarem no Brasil, Nicole e as parceiras contaram que estavam ansiosas para encontrar o público paulistano e agradecer o apoio de quem ouve o grupo desde o início da carreira.