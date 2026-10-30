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Pussycat Dolls fazem primeiro show no Brasil com abertura de cantora brasileira; saiba quem

Trio canta em São Paulo nesta sexta (30) e promete noite cheia de nostalgia dos anos 2000

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 30 de outubro de 2026 às 10:39

The Pussycat Dolls celebra 20 anos com show inédito no Brasil
The Pussycat Dolls celebra 20 anos com show inédito no Brasil Crédito: Divulgação

As Pussycat Dolls cantam pela primeira vez no Brasil na noite desta sexta-feira (30), no Nubank Parque, na Zona Oeste de São Paulo. A festa começa cedo e conta com show de abertura de Pabllo Vittar antes da atração principal. Quem deixou para a última hora ainda consegue comprar ingressos pelo site da Eventim.

The Pussycat Dolls fazem show no Brasil nesta sexta-feira (30)

The Pussycat Dolls fazem show no Brasil nesta sexta-feira (30) por Divulgação
The Pussycat Dolls atualmente é formada por Nicole Scherzinger, Ashley Roberts e Kimberly Wyatt por Reprodução/Instagram
The Pussycat Dolls por Reprodução/Instagram
The Pussycat Dolls por Reprodução/Instagram
The Pussycat Dolls por Reprodução/Instagram
The Pussycat Dolls por Reprodução/Instagram
The Pussycat Dolls por Reprodução/Instagram
The Pussycat Dolls por Reprodução/Instagram
The Pussycat Dolls por Reprodução/Instagram
The Pussycat Dolls por Reprodução/Instagram
The Pussycat Dolls por Reprodução/Instagram
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The Pussycat Dolls fazem show no Brasil nesta sexta-feira (30) por Divulgação

Os portões abrem às 17h para o público. Pabllo Vittar sobe ao palco às 19h30 com o bloco 'Club Vittar', aquecendo a plateia para a entrada de Nicole Scherzinger, Ashley Roberts e Kimberly Wyatt, marcada para as 21h.

Desta vez, o grupo viaja apenas com três integrantes. As cantoras prepararam um show com coreografias, trocas de roupa e os maiores sucessos que tocaram sem parar nos anos 2000, como 'Don't Cha', 'Buttons' e 'When I Grow Up'.

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Além das músicas antigas que todo mundo sabe a letra de cor, o trio incluiu a faixa 'Club Song', primeiro lançamento delas desde 2020. Ao longo dos anos, o grupo vendeu milhões de discos e emplacou várias músicas entre as mais tocadas do mundo.

Do sexteto ao trio: relembre fases marcantes das Pussycat Dolls

Antes de dominar as paradas, as Pussycat Dolls começaram nos anos 90 como uma trupe de dança burlesca em Los Angeles. O projeto virou grupo pop em 2003 e explodiu para o mundo com o álbum PCD (2005), emplacando sucessos como Don't Cha, Buttons e Stickwitu. A formação original reunia Nicole Scherzinger, Carmit Bachar, Ashley Roberts, Jessica Sutta, Melody Thornton e Kimberly Wyatt. por Divulgação
Com visuais arrojados e coreografias sincronizadas, as seis integrantes marcaram a cultura pop da década de 2000.   por Divulgação
Com coreografias sincronizadas e visual marcante, o sexteto se tornou uma das maiores referências do pop da década. Nicole assumiu os vocais principais e a liderança musical, enquanto as colegas se dividiam entre o apoio vocal e as coreografias. por Divulgação
Em 2008, o grupo virou quinteto com a saída de Carmit Bachar e lançou o segundo álbum, Doll Domination, dono de hits como When I Grow Up e I Hate This Part. Na capa, cada integrante posou sobre uma moto com a inicial de seu nome, simbolizando a tentativa de dar espaço individual a todas. por Divulgação
Nos palcos pelo mundo, as apresentações eram conhecidas pelo ritmo puxado e produções cheias de efeitos. Nos bastidores, no entanto, o foco excessivo em Nicole e a rotina exaustiva geraram desgastes. As tensões aumentaram até que, entre o fim de 2009 e 2010, as integrantes anunciaram a separação oficial. por Divulgação
Após a separação, as cantoras seguiram caminhos distintos na TV, na dança e na música. Nicole Scherzinger firmou carreira como jurada de programas musicais e artista solo, enquanto os fãs continuaram pedindo por uma reunião do grupo nas redes sociais por quase dez anos. por Divulgação
Depois de ensaiarem um retorno que acabou adiado, o grupo voltou à ativa com o lançamento de inéditas como React e Club Song. Agora em trio, liderado por Nicole Scherzinger, Kimberly Wyatt e Ashley Roberts, as Pussycat Dolls caíram na estrada com a PCD Forever Tour, mantendo os hits nostálgicos no repertório. por Divulgação
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Antes de dominar as paradas, as Pussycat Dolls começaram nos anos 90 como uma trupe de dança burlesca em Los Angeles. O projeto virou grupo pop em 2003 e explodiu para o mundo com o álbum PCD (2005), emplacando sucessos como Don't Cha, Buttons e Stickwitu. A formação original reunia Nicole Scherzinger, Carmit Bachar, Ashley Roberts, Jessica Sutta, Melody Thornton e Kimberly Wyatt. por Divulgação

Em nota divulgada antes de desembarcarem no Brasil, Nicole e as parceiras contaram que estavam ansiosas para encontrar o público paulistano e agradecer o apoio de quem ouve o grupo desde o início da carreira.

"Sempre sentimos o carinho e o apoio dos nossos fãs brasileiros. A paixão e a dedicação deles significam muito para nós, e estamos muito animadas por trazer a PCD Forever Tour para São Paulo!", afirmaram as artistas.

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