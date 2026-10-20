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Pyong Lee escolhe nome bíblico incomum para a filha e vira assunto: ‘Difícil até de pronunciar’

Influenciador revelou nome para a primeira filha com Natália Lee e gerou discussão nas redes sociais

Felipe Sena

Publicado em 20 de outubro de 2026 às 17:18

Pyong Lee e Natália Lee se casaram no Chile Crédito: Reprodução | Instagram

O ex-BBB e mágico Pyong Lee, de 34 anos, escolheu um nome bíblico para o nome de sua primeira filha com Natália Lee nesta terça-feira (20) e surpreendeu os seguidores e fãs, por se tratar de um nome diferente.

A primogênita do casal se chamará Joquebede, o mesmo da mãe de Miriã na Bíblia. No livro sagrado, Joquebede também é mãe de Arão e Moisés.

Ex-BBB Pyong Lee se casa no Chile 1 de 11

“A gente falou um tempão pensando para poder decidir e queríamos que tivesse um significado importante, um significado especial e que fosse bem diferente de um nome comum, que você vê várias pessoas com o mesmo nome", justificou o ex-BBB sobre a escolha.

"Eu não conheço ninguém com esse nome, na verdade", disse Natália, que também estava no vídeo do anúncio. "É um nome bíblico, tem um significado muito legal, a história é muito legal", falou Pyong. "A gente sabe que é um nome bem diferente, mas a gente queria um nome único", completou a grávida.

Nas redes sociais, fãs do casal reagiram ao nome. “Vocês escolheram o nome ou sortearam um personagem de Êxodo?", questionou uma internauta, ao que Natália respondeu com emojis de risada. "Lindo nome. Parabéns, a opinião dos outros é o que menos importa", escreveu outra.

"Nada contra, mas não é um nome comum e é difícil pronunciar; vai ter apelido", opinou mais uma. "Não sei se é verdade ou zoeira, mas estou amando ver esses reels, de cada fase. É lindo ver o que Deus tem feito por vocês", destacou outro perfil.

De acordo com dados dos nomes do Brasil coletados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) até 2022, Joquebede, só tinha sido registrado no país 944 vezes, representando 0,0005% da população. A idade mediana das mulheres com este nome é de 29 anos.

Joquebede vem do hebraico, combinado Yah (Deus) com kaved (honra/glória). Seu nome significa “Yahweh [nome próprio de Deus de forma explícita] é glória”. Joquebede foi uma das primeiras personagens bíblicas a carregar o nome de Deus de forma explícita.