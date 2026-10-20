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Pyong Lee escolhe nome bíblico incomum para a filha e vira assunto: ‘Difícil até de pronunciar’

Influenciador revelou nome para a primeira filha com Natália Lee e gerou discussão nas redes sociais

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 20 de outubro de 2026 às 17:18

Pyong Lee e Natália Lee se casaram no Chile
Pyong Lee e Natália Lee se casaram no Chile Crédito: Reprodução | Instagram

O ex-BBB e mágico Pyong Lee, de 34 anos, escolheu um nome bíblico para o nome de sua primeira filha com Natália Lee nesta terça-feira (20) e surpreendeu os seguidores e fãs, por se tratar de um nome diferente.

A primogênita do casal se chamará Joquebede, o mesmo da mãe de Miriã na Bíblia. No livro sagrado, Joquebede também é mãe de Arão e Moisés.

Ex-BBB Pyong Lee se casa no Chile

Pyong Lee se casou com Natália Nasser em cerimônia no Chile por Reprodução
Pyong Lee se casou com Natália Nasser em cerimônia no Chile por Reprodução
Pyong Lee se casou com Natália Nasser em cerimônia no Chile por Reprodução
Pyong Lee se casou com Natália Nasser em cerimônia no Chile por Reprodução
Pyong Lee se casou com Natália Nasser em cerimônia no Chile por Reprodução
Pyong Lee se casou com Natália Nasser em cerimônia no Chile por Reprodução
Pyong Lee se casou com Natália Nasser em cerimônia no Chile por Reprodução
Pyong Lee se casou com Natália Nasser em cerimônia no Chile por Reprodução
Pyong Lee se casou com Natália Nasser em cerimônia no Chile por Reprodução
Pyong Lee se casou com Natália Nasser em cerimônia no Chile por Reprodução
Pyong Lee se casou com Natália Nasser em cerimônia no Chile por Reprodução
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Pyong Lee se casou com Natália Nasser em cerimônia no Chile por Reprodução

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“A gente falou um tempão pensando para poder decidir e queríamos que tivesse um significado importante, um significado especial e que fosse bem diferente de um nome comum, que você vê várias pessoas com o mesmo nome", justificou o ex-BBB sobre a escolha.

"Eu não conheço ninguém com esse nome, na verdade", disse Natália, que também estava no vídeo do anúncio. "É um nome bíblico, tem um significado muito legal, a história é muito legal", falou Pyong. "A gente sabe que é um nome bem diferente, mas a gente queria um nome único", completou a grávida.

Nas redes sociais, fãs do casal reagiram ao nome. “Vocês escolheram o nome ou sortearam um personagem de Êxodo?", questionou uma internauta, ao que Natália respondeu com emojis de risada. "Lindo nome. Parabéns, a opinião dos outros é o que menos importa", escreveu outra.

"Nada contra, mas não é um nome comum e é difícil pronunciar; vai ter apelido", opinou mais uma. "Não sei se é verdade ou zoeira, mas estou amando ver esses reels, de cada fase. É lindo ver o que Deus tem feito por vocês", destacou outro perfil.

De acordo com dados dos nomes do Brasil coletados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) até 2022, Joquebede, só tinha sido registrado no país 944 vezes, representando 0,0005% da população. A idade mediana das mulheres com este nome é de 29 anos.

Joquebede vem do hebraico, combinado Yah (Deus) com kaved (honra/glória). Seu nome significa “Yahweh [nome próprio de Deus de forma explícita] é glória”. Joquebede foi uma das primeiras personagens bíblicas a carregar o nome de Deus de forma explícita.

Pyong e Natália anunciaram a gravidez no final de setembro, um mês após a cerimônia de casamento. A novidade foi contada por meio de um truque de mágica pelo influenciador. Ele apareceu queimando um papel em suas mãos, que de repente deu lugar a um teste de gravidez positivo.

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Pyong lee

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