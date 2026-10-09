NOVELA

Quais atores de ‘Roque Santeiro’ já morreram? Veja lista

Novela voltou as tardes da TV Globo no Edição Especial

Felipe Sena

Publicado em 9 de outubro de 2026 às 17:54

Novela deixou saudades de grandes nomes da teledramaturgia Crédito: Reprodução

Roque Santeiro é um dos maiores clássicos da teledramaturgia brasileira. A trama escrita por Dias Gomes e Aguinaldo Silva conquistou o coração de muitos, e reuniu milhares de brasileiros na frente da tela para acompanhar o último capítulo da trama em 1986 na TV Globo, que registrou média de 96 pontos de audiência no Ibope, na Grande São Paulo, e picos de 100% dos televisores ligados.

A novela traz de volta às telas das tardes da Globo, na Edição Especial, vários autores emblemáticos, inclusive vários que não estão mais entre nós, e deixaram saudades. Veja lista:

Atores mortos de 'Roque Santeiro' 1 de 8

José Wilker (1944-2014)

Em 2014, José Wilker, que viveu o próprio Roque Santeiro, morreu aos 69 anos, ao sofrer infarto fulminante, na casa de sua então namorada, em Ipanema, na Zona Sul do Rio de Janeiro.

Yoná Magalhães (1935 - 2015)

Na trama, a atriz interpretou Matilde, a dona da boate Sexus, lugar onde homens de Asa Branca se divertiam com bebidas, jogos e dançarinas. Yoná morreu em 2015, quando tinha 80 anos, vítima de insuficiência cardíaca, após dar entrada em um hospital do Rio.

Armando Bógus (1930- 1993)

Zé das Medalhas em Roque Santeiro, o ganancioso dono de uma indústria de medalhinhas de santo, era o principal comerciante de Asa Branca. O ator ficou internado por dois meses, período em que fez tratamento contra leucemia, no Hospital Sírio Libanês, em São Paulo, e chegou a ser submetido a uma quimioterapia, mas faleceu em 2 de maio de 1993.

Rui Rezende (1937-2026)

O ator morreu aos 87 anos em 12 de julho de 2026, no Hospital São Francisco da Providência de Deus, na Barra da Tijuca, Zona Norte do Rio. O artista ficou internado por 10 dias para o tratamento de um câncer, informação divulgada pelo Retiro dos Artistas, onde o ator morava desde 2019. Na trama de Dias Gomes, ele interpretou Professor Astromar, que se transformava em um Lobisomem nas noites de lua cheia.

Paulo Gracindo (1911-1995)

O ator que enfrentou o Alzheimer nos últimos anos de vida, faleceu em 1995, aos 84 anos, de câncer de próstata. Na novela de Dias Gomes ele interpretou Paulo Hipólito, um religioso conservador, que vivia ditando regras e rígidos padrões de comportamento.

Claudio Cavalcanti (1940-2013)

Ator intérprete do Padre Albano, Claudio Cavalcanti morreu aos 73 anos, no Hospital Pró-Cardíaco, no Rio, por causa de complicações cardíacas e renais, decorrentes de uma cirurgia na coluna cervical realizada dias antes.

Eloísa Mafalda (1924-2018)

Eloísa Mafalda, que interpretou Dona Pombinha em Roque Santeiro, morreu na noite de 16 de maio de 2018, aos 93 anos, em Petrópolis, no Rio, por complicações de insuficiência cardíaca e problemas respiratórios. A atriz sofria de Alzheimer há vários anos e estava afastada da TV desde 2002, após seu último trabalho na novela ‘O Beijo do Vampiro’.

Ilva Niño (1933-2024)

Ilva Niño interpretou a emblemática Mina em Roque Santeiro. A artista morreu no dia 12 de junho de 2024, em decorrência de falência múltipla dos órgãos, e estava internada no Hospital Quali, em Ipanema, Zona Sul do Rio. Ela estava hospitalizada desde 13 de maio de 2024 após realizar uma cirurgia cardíaca, vindo a falecer por complicações decorrentes do pós-operatório. A atriz havia ainda enfrentado e vencido um câncer intestinal diagnosticado em 2014.

Elizangela (1954-2023)

Marilda de Roque Santeiro, a atriz Elizangela morreu em 3 de novembro de 2023, aos 68 anos, em Guapimirim, no Rio, vítima de uma parada cardíaca respiratória. Ela já sofria de enfisema pulmonar e tinha sido internada um ano antes com sequelas graves de Covid-19.

Regina Dourado (1953-2012)

Regina Dourado que interpretou Efigênia Limoeiro, moradora de Asa Branca e dona de um bordel na cidade, morreu no dia 27 de outubro, aos 59 anos, em Salvador, por complicações de um câncer de mama, diagnosticado em 2003, e que depois teve metástase na médula óssea.

Oswaldo Loureiro (1932-2018)