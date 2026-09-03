NOVA AQUISIÇÃO

Quais famosos tem o mesmo jatinho de R$ 35 milhões de Luan Santana?

Aeronave de luxo foi fabricada em 2007 e passou por reforma em 2024

Felipe Sena

Publicado em 3 de setembro de 2026 às 18:22

Luan Santana compartilhou registros em aeronave Crédito: Reprodução | Instagram

O cantor Luan Santana comprou recentemente um novo jatinho executivo para viagens de trabalho, um Cessna Citation Sovereign 680, avaliado em R$ 35 milhões.

A aeronave de luxo foi fabricada em 2007 e passou por uma reforma completa em 2024. Segundo informações do R7 Entretenimento, o jatinho particular tem capacidade para até nove passageiros, além de dois pilotos.

Luan Santana comprou jatinho avaliado em R$ 35 milhões 1 de 8

No aspecto técnico, a aeronave pode atingir velocidade de cruzeiro de aproximadamente 850 km/h e tem autonomia de cerca de 5.200 quilômetros.

Além de permitir voos de longa distância, o jatinho pode operar em aeroportos regionais, com pistas menores, o que facilita a logística da agenda do cantor.

Ainda de acordo com o R7 Entretenimento, Zé Felipe e Virginia Fonseca também são proprietários de aeronaves do mesmo modelo adquirido por Luan Santana.