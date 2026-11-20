ENTENDA

Qual a causa da morte do influenciador Gabriel Félix aos 29 anos?

Influenciador digital era casado com Isabelle Abreu, conhecida como Xsbel

Felipe Sena

Publicado em 20 de novembro de 2026 às 15:38

Gabriel Félix e a esposa Isabelle Abreu Crédito: Reprodução | Instagram

O influenciador Gabriel Félix teria morrido em decorrência de um mal súbito, segundo informações da coluna Fábia Oliveira, do jornal Metrópoles.

A informação da morte foi confirmada pela companheira do influenciador, Isabelle Abreu, conhecida como Xsbel, nas redes sociais.

Gabriel Félix e Isabelle Abreu estavam noivos 1 de 21

Segundo o portal do Dr. André Feldman o mal súbito é uma piora aguda, inesperada e repentina da condição do paciente, causando sintomas como falta de ar, vertigem, convulsão, desmaio ou desorientação súbita.

Esse tipo de condição necessita de atendimento médico imediato, pois pode evoluir para morte súbita rapidamente após o início dos sintomas.

De acordo com o g1, Gisele, prima do influenciador, informou que nesta quinta, Gabriel passou o dia em gravações e, à noite, saiu para encontrar amigos no futebol. Ele, no entanto, não chegou a participar da partida.

Em um texto de despedida publicado nesta sexta-feira (20), Isabelle lamentou a morte do companheiro e a relação dos dois e da filha, Amelie, de 3 anos.

“Eu nunca pensei que fosse precisar escrever sobre isso, ontem a noite Gabriel faleceu. É difícil encontrar palavras para descrever o que estamos vivendo. Estou sentindo uma dor que nunca imaginei sentir”, escreveu em um trecho da publicação.

Nas redes sociais, o casal trazia uma estética vintage, vídeos de humor, referências à cultura nordestina e conteúdos sobre maternidades.