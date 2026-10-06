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Qual a tatuagem que Isis Valverde se arrependeu de fazer? Atriz revela desespero: 'Uma merda, uma merda'

Atriz falou sobre a reação após fazer a arte quando tinha 21 anos

Giuliana Mancini

Publicado em 6 de outubro de 2026 às 09:30

Isis Valverde Crédito: Reprodução/Instagram

Isis Valverde revelou que se arrepende de uma das tatuagens que fez ao longo da vida. O problema, no entanto, não está no desenho escolhido, mas no tamanho da arte, que ocupa parte das costelas e já trouxe dificuldades para a atriz durante trabalhos na televisão e no cinema.

Em entrevista ao programa "Ambulatório da Moda", no YouTube, Isis contou que fez a tatuagem aos 21 anos e, algum tempo depois, passou a se incomodar com as proporções escolhidas. A atriz relembrou até a reação de um diretor amigo ao ver o desenho pela primeira vez.

Isis Valverde revela tatuagem que se arrependeu de ter feito aos 21 anos 1 de 12

"Uma merda, é uma merda. Quando eu fiz essa tatuagem, um diretor amigo meu, quando viu, quase teve um teto preto: 'Não é possível! Você com 21 anos e me faz uma tatuagem desse tamanho'", contou.

Isis afirmou que chegou a chorar por ter se arrependido do tamanho da tatuagem. "Eu chorava porque me arrependi do tamanho. Foi uma época revoltada, jovem, você quer fazer tudo", explicou.

Apesar do arrependimento em relação ao tamanho, Isis não demonstra o mesmo incômodo com a imagem escolhida. A tatuagem mostra duas máscaras se beijando e foi feita na região das costelas. O desenho foi inspirado em uma cena do filme "E o Vento Levou". Para a atriz, a imagem representa a aproximação entre comédia e tragédia.

"É inspirada no beijo do filme 'E o vento levou'. A comédia beijando a tragédia porque acredito que toda tragédia tem um pouco de comédia e toda comédia tem um pouco de tragédia", explicou.

Tatuagens de Isis Valverde 1 de 11

O tamanho da tatuagem, porém, acabou se tornando um problema na carreira de Isis. Como atriz, ela eventualmente precisa interpretar personagens que não podem ter tatuagens visíveis. Nesses casos, o desenho precisa ser coberto durante as gravações com maquiagem e outros recursos.

A experiência também influenciou a maneira como Isis decidiu fazer outras tatuagens. Atualmente, ela afirma ter oito desenhos pelo corpo, mas optou por regiões mais discretas, justamente para facilitar a cobertura quando necessário.