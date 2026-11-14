ALIMENTAÇÃO

Qual é a verdadeira cor do salmão: o que deixa a carne rosada ou alaranjada do peixe mais disputado no rodízio japonês

A carne do salmão costuma ter tons rosados ou alaranjados. Essa cor, porém, não surge por acaso: o peixe absorve pela alimentação a astaxantina, um pigmento da família dos carotenoides



Jean Candido

Agência Correio

Publicado em 14 de novembro de 2026 às 11:11

A alimentação fornece a astaxantina que se acumula nos músculos do salmão e influencia a cor da carne Crédito: Reprodução

Na natureza, microalgas produzem astaxantina. Crustáceos, como camarões e krill, consomem essas algas e, depois, servem de alimento ao salmão. Ao longo dessa cadeia alimentar, o pigmento se acumula nos músculos do peixe e dá à carne sua coloração característica.

O salmão não produz astaxantina por conta própria. Por isso, a dieta influencia diretamente a intensidade da cor. O Centro Interdisciplinar de Investigação Marinha e Ambiental (CIIMAR) e o Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar, da Universidade do Porto, pesquisam o uso do composto em alimentos para aquicultura.

Cor do salmão 1 de 3

Como a alimentação influencia a cor

Na criação em cativeiro, a alimentação também determina a tonalidade da carne. Os produtores podem incluir astaxantina na ração para fornecer ao peixe o pigmento que, em ambiente natural, ele obteria ao consumir organismos marinhos.

Assim, a cor do salmão criado em cativeiro não indica, por si só, que o peixe recebeu um tipo específico de alimento ou que seja mais fresco. Ela reflete, entre outros fatores, a presença e a quantidade de astaxantina na dieta. Pesquisas sobre pigmentação de peixes também avaliam como a composição da ração afeta a concentração do pigmento nos tecidos. pubmed.ncbi.nlm.nih.gov

O que a tonalidade indica

A cor está entre os aspectos que consumidores observam na hora da compra, mas não basta para avaliar a qualidade do produto. A espécie, a alimentação e as condições de criação também podem influenciar a aparência do peixe.