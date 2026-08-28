Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Qual é o filme da Sessão da Tarde de hoje, 28/08?

Confira filme exibido na programação da TV Globo

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 28 de agosto de 2026 às 09:00

Will Smith em 'MIB: Homens de Preto 3'
Will Smith em 'MIB: Homens de Preto 3' Crédito: Reprodução | IMDb

Nesta sexta-feira (28), a Sessão da Tarde exibe um filme com muita aventura e emoção, “MIB - Homens de Preto 3” (2012). No longa, o agente J (Will Smith) viaja no tempo para impedir os planos de Boris (Jemaine Clement), um alienígena que escapou de uma prisão lunar de segurança máxima e assassinou o agente K (Tommy Lee Jones).

Ao voltar no tempo, J conhece o jovem agente K e descobre ‘de cara’ um grande segredo do colega. Juntos, eles irão lutar para deter o perigoso assassino de uma vez por todas.

MIB - Homens de Preto 3

Filme é exibido na Sessão da Tarde por Reprodução
Filme é exibido na Sessão da Tarde por Reprodução
Filme é exibido na Sessão da Tarde por Reprodução
Filme é exibido na Sessão da Tarde por Reprodução
Filme é exibido na Sessão da Tarde por Reprodução
Filme é exibido na Sessão da Tarde por Reprodução
Filme é exibido na Sessão da Tarde por Reprodução
1 de 7
Filme é exibido na Sessão da Tarde por Reprodução

Sessão da Tarde é exibida às 15h30, após a Edição Especial de Além do Tempo.

Tags:

Sessão da Tarde mib - Homens de Preto 3

Mais recentes

Imagem - Cor e número da sorte de hoje (28 de agosto): clareza e limites ajudam a tomar decisões mais inteligentes

Cor e número da sorte de hoje (28 de agosto): clareza e limites ajudam a tomar decisões mais inteligentes
Imagem - Viúva de Erasmo Carlos reage nas redes após briga por herança virar caso de polícia

Viúva de Erasmo Carlos reage nas redes após briga por herança virar caso de polícia
Imagem - 'Não queria só mostrar': Viih Tube se justifica após foto de biquíni e divide opiniões na web

'Não queria só mostrar': Viih Tube se justifica após foto de biquíni e divide opiniões na web