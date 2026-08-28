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Qual é o filme da Sessão da Tarde de hoje, 28/08?

Confira filme exibido na programação da TV Globo

Felipe Sena

Publicado em 28 de agosto de 2026 às 09:00

Will Smith em 'MIB: Homens de Preto 3' Crédito: Reprodução | IMDb

Nesta sexta-feira (28), a Sessão da Tarde exibe um filme com muita aventura e emoção, “MIB - Homens de Preto 3” (2012). No longa, o agente J (Will Smith) viaja no tempo para impedir os planos de Boris (Jemaine Clement), um alienígena que escapou de uma prisão lunar de segurança máxima e assassinou o agente K (Tommy Lee Jones).

Ao voltar no tempo, J conhece o jovem agente K e descobre ‘de cara’ um grande segredo do colega. Juntos, eles irão lutar para deter o perigoso assassino de uma vez por todas.

MIB - Homens de Preto 3 1 de 7