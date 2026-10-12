TRAUMATIZOU

Qual é o posicionamento político de João Gomes? Cantor foi atacado após criticar candidato em 2022 e agora se recusa a falar sobre eleições

Artista pediu desculpas após manifestação no Rock in Rio de 2022; esposa revela que repercussão afetou sua saúde mental e denuncia ameaças aos filhos

Fernanda Varela

Publicado em 12 de outubro de 2026 às 20:00

Ary Mirelle revela planos para o terceiro filho com João Gomes e até escolhe o nome do bebê Crédito: Reprodução

O cantor João Gomes voltou ao centro de uma discussão política nas redes sociais após ser cobrado a declarar seu voto no segundo turno das eleições presidenciais de 2026, disputado por Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Flávio Bolsonaro (PL). O artista pernambucano ainda não anunciou apoio a nenhum dos candidatos, mas uma manifestação feita há quatro anos ajuda a explicar seu silêncio.

Em setembro de 2022, durante uma apresentação no Rock in Rio, João puxou um coro ofensivo contra Jair Bolsonaro, então presidente da República e candidato à reeleição. O episódio viralizou e provocou uma onda de críticas ao cantor, que decidiu se retratar publicamente dois dias depois.

Joao Gomes mostra prévia do show do Rock In Rio 1 de 9

Na ocasião, o artista afirmou que não defendia nenhum grupo político e reconheceu ter agido de maneira inadequada. "Não apoio qualquer bandeira, mas fui irresponsável", escreveu.

A repercussão também teve consequências profissionais. Naquele mesmo mês, o Sindicato Rural de Imperatriz, no Maranhão, recusou disponibilizar seu espaço para uma apresentação do cantor, alegando insatisfação com as declarações contra Bolsonaro. O show precisou ser transferido para outro local.

Em maio de 2023, João voltou a comentar o assunto em entrevista à Folha de S.Paulo. Ele contou que o pedido de desculpas foi feito após um conselho do pai. "Ele não me ensinou a insultar ninguém", declarou.

Quatro anos depois, o episódio voltou à tona diante das cobranças para que o artista se manifeste sobre a disputa entre Lula e Flávio Bolsonaro. Desta vez, quem decidiu falar publicamente foi Ary Mirelle, esposa do cantor.

Em um comentário publicado no Instagram, a influenciadora afirmou que a experiência de 2022 deixou consequências profundas na saúde emocional do marido. Segundo ela, João enfrenta depressão, recebe acompanhamento profissional e utiliza medicamentos antidepressivos.

"Da última vez que João se posicionou em uma eleição, ele foi extremamente cancelado, tem que ouvir coisas horríveis até hoje, e até hoje também ele toma antidepressivos fortes, por que se não tomar, ele nem consegue levantar para trabalhar", relatou.

Ary também revelou que as ameaças não se restringem ao cantor. Segundo a influenciadora, os filhos do casal, Jorge e Joaquim, são frequentemente mencionados em mensagens intimidatórias. "João tem uma depressão e é mais difícil do que vocês imaginam. Precisa ser acompanhado. Talvez para muitos isso nem justifique nada. Mas João hoje tem dois filhos. Recebemos mensagens de pessoas ameaçando nossos filhos [dois bebês] todos os dias", afirmou.

A esposa do artista explicou que a pressão por um posicionamento político tem provocado episódios de angústia e dificuldades para dormir. Ela também rebateu críticas de que o silêncio de João representaria falta de compromisso com o Nordeste. "Nós não estamos contra o Brasil, nós não estamos contra o Nordeste, João sempre exalta a bandeira dele, João sempre exalta de onde veio", destacou.





Ao encerrar o desabafo, Ary pediu compreensão e afirmou que o cantor ainda sente medo das consequências de uma nova manifestação pública. "João não é uma pessoa ruim. Então, por favor, não entendam ele mal, ele não está contra nossa nação, mas ele tem um trauma que faz ele ter medo até hoje", declarou.