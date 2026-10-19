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Qual é o salário do Presidente da República? Veja valor mensal e benefícios que acompanham o cargo no Brasil

Valor mensal é o mesmo recebido pelo vice-presidente e pelos ministros de Estado; veja quem determina a remuneração e quais despesas são custeadas pelo governo

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 19 de outubro de 2026 às 15:51

Presidente da República
Presidente da República Crédito: Divulgação

Morar em um palácio, contar com segurança permanente e ter uma estrutura de transporte à disposição fazem parte da rotina de quem ocupa a Presidência da República. Mas, além dessas condições, quanto o chefe do Executivo brasileiro recebe de salário todos os meses?

Atualmente, a remuneração bruta do presidente da República é de R$ 46.366,19 mensais. O valor também é pago ao vice-presidente e aos ministros de Estado e permanece como referência em 2026.

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ALBA, local dos deputados estaduais por Divulgação

Com a proximidade da definição de quem comandará o país a partir de janeiro de 2027, o salário presidencial volta a despertar curiosidade. Ao contrário do que algumas pessoas imaginam, porém, o presidente não pode simplesmente escolher quanto deseja receber.

Quem decide o salário do presidente?

A Constituição Federal estabelece que a responsabilidade de fixar o subsídio do presidente, do vice-presidente e dos ministros de Estado é do Congresso Nacional.

O valor atual foi definido pelo Decreto Legislativo nº 172, de 2022, que estabeleceu reajustes graduais entre 2023 e 2025. A última atualização entrou em vigor em fevereiro de 2025, quando a remuneração chegou aos R$ 46.366,19. O valor consta na tabela oficial de remuneração do governo federal.

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Quanto o presidente ganha por ano?

Considerando apenas o subsídio mensal de R$ 46.366,19, a remuneração corresponde a R$ 556.394,28 em 12 meses.

Esse cálculo considera o valor bruto, sem descontar o Imposto de Renda e outras contribuições aplicáveis. Portanto, a quantia efetivamente recebida pode ser menor.

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O presidente recebe benefícios além do salário?

Além da remuneração, o presidente conta com uma estrutura mantida pelo governo federal para exercer suas funções. Isso inclui segurança institucional, transporte oficial, equipes de apoio e o uso de residências oficiais, como o Palácio da Alvorada, em Brasília.

Esses recursos, porém, não são considerados parte do salário. São estruturas e serviços vinculados ao exercício da Presidência, custeados com recursos públicos e sujeitos às regras de utilização e prestação de contas.

O mesmo vale para despesas relacionadas a viagens oficiais, compromissos de governo e atividades institucionais, que não representam dinheiro incorporado à remuneração pessoal do presidente.

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