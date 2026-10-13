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Qual era a fortuna de Netinho? Cantor vendeu mansão de R$ 6 milhões com piscina em formato de violão

Artista fez sucesso no auge do axé music nos anos 1990 e 2000; imóvel de luxo em Guarajuba tinha oito suítes, boate e até piscina temática

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 13 de outubro de 2026 às 14:15

Netinho morreu aos 60 anos
Netinho morreu aos 60 anos Crédito: Reprodução

Com a morte de Netinho nesta terça-feira (13), aos 60 anos, uma pergunta voltou a despertar interesse: qual era a fortuna do cantor? Dono de hits como "Milla", "Beijo na Boca" e "Fim de Semana", Ernesto de Souza Andrade Júnior viveu o auge da popularidade nas décadas de 1990 e 2000. Nesse período, shows, apresentações no Carnaval, contratos e vendas de discos estiveram entre as fontes de receita do cantor.

Apesar do sucesso nacional e dos anos de destaque no axé music, não há informações oficiais que permitam calcular o patrimônio acumulado pelo artista ao longo da carreira.

Cantor Netinho morreu aos 60 anos

Netinho por Reprodução
Netinho fez seu último show de 31 de janeiro de 2026, en Natal por Reprodução
Netinho fez seu último show de 31 de janeiro de 2026, en Natal por Reprodução
Netinho por Divulgação
Netinho e a filha, Bruna por Reprodução
Jair Bolsonaro e Netinho por Reprodução
O cantor Netinho ficou internado por cerca de 7 meses entre 2013 e 2014 após complicações por uso de anabolizantes por Reprodução
Netinho se emociona ao falar da sua superação após uso de anabolizantes no Domingão do Faustão por Reprodução/TV Globo
Netinho no hospital por Reprodução/Globo News
Netinho internado após uso de anabolizantes por Reprodução/Facebook
Netinho apareceu em boa forma em fevereiro de 2013 por Divulgação
Netinho na academia por Reprodução/Redes Sociais
Netinho por TV Globo/Reprodução
Netinho com a filha, Bruna, em foto antiga por Reprodução
Netinho por Reprodução
Bruna Trindade, filha de Netinho por Reprodução/Instagram
Netinho e a filha em foto publicada em 2023 por Reprodução/Instagram
Netinho sofreu uma queda no banheiro, mas tranquilizou os fãs por Reprodução/Instagram
Netinho por Reprodução/Instagram
Netinho mandou recado para os fãs por Reprodução | Instagram
Netinho diz que o início do seu tratamento foi adiado para quarta-feira (10) por Reprodução/Instagram
Netinho afirmou que pretende enfrentar o tratamento com otimismo por Reprodução/Instagram
Netinho enfrenta problemas de saúde por Reprodução | Instagram
Netinho por Reprodução/Instagram
Cantor Netinho por Reprodução/Instagram
Netinho em primeiro ensaio após alta do hospital por Reprodução
Netinho antes da doença por Divulgação
Netinho por Divulgação
Netinho falou sobre tratamento do câncer por Reprodução/Instagram
Netinho de Paula volta a ser internado no hospital Aliança por Reprodução / Redes Sociais
Netinho por Reprodução / Redes Sociais
Netinho anuncia que teve alta do hospital por Reprodução / Redes Sociais
Netinho está internado no Hospital Aliança Star em Salvador por Reprodução / Redes Sociais
Netinho por Reprodução/Redes Sociais
Netinho em imagem postada nas redes sociais por Reprodução
Netinho raspa a cabeça após diagnóstico de câncer por Reprodução/Instagram
Netinho por Reprodução
Netinho por Reprodução
Netinho por Reprodução
Netinho por Reprodução
Netinho segue internado por Reprodução
Netinho está internado há uma semana por Reprodução / Redes sociais
Netinho postou nova atualização por Reprodução
Internado na UTI, Netinho cancela shows que faria no Carnaval por Reprodução
Netinho por Divulgação
Netinho por Divulgação
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Netinho por Reprodução

Um dos bens mais conhecidos associados ao artista foi uma mansão em Guarajuba, no litoral norte da Bahia. A propriedade foi vendida em 2021 por aproximadamente R$ 6 milhões e chamava a atenção tanto pelo tamanho quanto pela estrutura de lazer.

Mansão de Netinho tinha piscina em formato de violão

Conhecida como Casa Musical, a mansão ocupava uma área de cerca de 4.000 metros quadrados, entre o mar e uma lagoa. O imóvel tinha oito quartos, oito suítes e 13 banheiros, além de academia, adega, sauna, boate, churrasqueira e closet.

Mansão de Netinho foi colocada à venda em 2021 por R$ 6 milhões

Mansão de Netinho foi colocada à venda em 2021 por R$ 6 milhões por Reprodução
Mansão de Netinho foi colocada à venda em 2021 por R$ 6 milhões por Reprodução
Mansão de Netinho foi colocada à venda em 2021 por R$ 6 milhões por Reprodução
Netinho por Reprodução
Netinho por Divulgação
Netinho e a filha, Bruna por Reprodução
Netinho na academia por Reprodução/Redes Sociais
Netinho se emociona ao falar da sua superação após uso de anabolizantes no Domingão do Faustão por Reprodução/TV Globo
Netinho por TV Globo/Reprodução
Netinho com a filha, Bruna, em foto antiga por Reprodução
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Mansão de Netinho foi colocada à venda em 2021 por R$ 6 milhões por Reprodução

Um dos detalhes mais marcantes da residência era a piscina em formato de violão, que também contava com uma raia semiolímpica. A casa ficou conhecida pelas festas promovidas por Netinho, que recebiam artistas e pessoas ligadas à música baiana.

Quando a propriedade foi anunciada, a imobiliária destacou o acabamento e os materiais utilizados na construção. "Tudo aqui foi pensado e planejado com muita sofisticação, desde o acabamento, em mármores Travertino, cerâmicas Brennand e Santo Ângelo, granitos importados e nacionais, metais italianos Rubinetto e FIR, portas personalizadas em madeira, até a disposição dos cômodos e os ambientes de lazer", dizia o anúncio.

A venda foi realizada no sistema de "porteira fechada", incluindo os itens que estavam dentro da residência. Apenas alguns objetos pessoais e obras de arte foram retirados antes da negociação. Em 2008, Netinho já havia aberto as portas da Casa Musical para a revista Contigo, quando mostrou detalhes do imóvel.

Qual era o patrimônio deixado por Netinho?

Apesar da venda da mansão por aproximadamente R$ 6 milhões, o valor não permite estabelecer a fortuna total do cantor. O preço da propriedade representa apenas uma referência sobre um dos bens associados ao artista, e não o montante de seu patrimônio.

Também não há informações oficiais divulgadas sobre o valor total dos bens deixados por Netinho, nem detalhes públicos sobre inventário ou divisão de herança. Netinho deixou uma única filha, a médica Bruna Trindade Andrade. Ela tem 28 anos e é fruto do relacionamento do artista com a jornalista Mariana Trindade, com quem ele foi casado entre 1997 e 2003.

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Tags:

Netinho

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