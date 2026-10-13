LUTO NA MÚSICA

Qual era a fortuna de Netinho? Cantor vendeu mansão de R$ 6 milhões com piscina em formato de violão

Artista fez sucesso no auge do axé music nos anos 1990 e 2000; imóvel de luxo em Guarajuba tinha oito suítes, boate e até piscina temática

Giuliana Mancini

Publicado em 13 de outubro de 2026 às 14:15

Netinho morreu aos 60 anos Crédito: Reprodução

Com a morte de Netinho nesta terça-feira (13), aos 60 anos, uma pergunta voltou a despertar interesse: qual era a fortuna do cantor? Dono de hits como "Milla", "Beijo na Boca" e "Fim de Semana", Ernesto de Souza Andrade Júnior viveu o auge da popularidade nas décadas de 1990 e 2000. Nesse período, shows, apresentações no Carnaval, contratos e vendas de discos estiveram entre as fontes de receita do cantor.

Apesar do sucesso nacional e dos anos de destaque no axé music, não há informações oficiais que permitam calcular o patrimônio acumulado pelo artista ao longo da carreira.

Cantor Netinho morreu aos 60 anos 1 de 46

Um dos bens mais conhecidos associados ao artista foi uma mansão em Guarajuba, no litoral norte da Bahia. A propriedade foi vendida em 2021 por aproximadamente R$ 6 milhões e chamava a atenção tanto pelo tamanho quanto pela estrutura de lazer.

Mansão de Netinho tinha piscina em formato de violão

Conhecida como Casa Musical, a mansão ocupava uma área de cerca de 4.000 metros quadrados, entre o mar e uma lagoa. O imóvel tinha oito quartos, oito suítes e 13 banheiros, além de academia, adega, sauna, boate, churrasqueira e closet.

Mansão de Netinho foi colocada à venda em 2021 por R$ 6 milhões 1 de 10

Um dos detalhes mais marcantes da residência era a piscina em formato de violão, que também contava com uma raia semiolímpica. A casa ficou conhecida pelas festas promovidas por Netinho, que recebiam artistas e pessoas ligadas à música baiana.

Quando a propriedade foi anunciada, a imobiliária destacou o acabamento e os materiais utilizados na construção. "Tudo aqui foi pensado e planejado com muita sofisticação, desde o acabamento, em mármores Travertino, cerâmicas Brennand e Santo Ângelo, granitos importados e nacionais, metais italianos Rubinetto e FIR, portas personalizadas em madeira, até a disposição dos cômodos e os ambientes de lazer", dizia o anúncio.

A venda foi realizada no sistema de "porteira fechada", incluindo os itens que estavam dentro da residência. Apenas alguns objetos pessoais e obras de arte foram retirados antes da negociação. Em 2008, Netinho já havia aberto as portas da Casa Musical para a revista Contigo, quando mostrou detalhes do imóvel.

Qual era o patrimônio deixado por Netinho?

Apesar da venda da mansão por aproximadamente R$ 6 milhões, o valor não permite estabelecer a fortuna total do cantor. O preço da propriedade representa apenas uma referência sobre um dos bens associados ao artista, e não o montante de seu patrimônio.