Qual era a fortuna de Netinho? Cantor vendeu mansão de R$ 6 milhões com piscina em formato de violão

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Giuliana Mancini
Publicado em 13 de outubro de 2026 às 14:15
Com a morte de Netinho nesta terça-feira (13), aos 60 anos, uma pergunta voltou a despertar interesse: qual era a fortuna do cantor? Dono de hits como "Milla", "Beijo na Boca" e "Fim de Semana", Ernesto de Souza Andrade Júnior viveu o auge da popularidade nas décadas de 1990 e 2000. Nesse período, shows, apresentações no Carnaval, contratos e vendas de discos estiveram entre as fontes de receita do cantor.
Apesar do sucesso nacional e dos anos de destaque no axé music, não há informações oficiais que permitam calcular o patrimônio acumulado pelo artista ao longo da carreira.
Cantor Netinho morreu aos 60 anos
Um dos bens mais conhecidos associados ao artista foi uma mansão em Guarajuba, no litoral norte da Bahia. A propriedade foi vendida em 2021 por aproximadamente R$ 6 milhões e chamava a atenção tanto pelo tamanho quanto pela estrutura de lazer.
Mansão de Netinho tinha piscina em formato de violão
Conhecida como Casa Musical, a mansão ocupava uma área de cerca de 4.000 metros quadrados, entre o mar e uma lagoa. O imóvel tinha oito quartos, oito suítes e 13 banheiros, além de academia, adega, sauna, boate, churrasqueira e closet.
Mansão de Netinho foi colocada à venda em 2021 por R$ 6 milhões
Um dos detalhes mais marcantes da residência era a piscina em formato de violão, que também contava com uma raia semiolímpica. A casa ficou conhecida pelas festas promovidas por Netinho, que recebiam artistas e pessoas ligadas à música baiana.
Quando a propriedade foi anunciada, a imobiliária destacou o acabamento e os materiais utilizados na construção. "Tudo aqui foi pensado e planejado com muita sofisticação, desde o acabamento, em mármores Travertino, cerâmicas Brennand e Santo Ângelo, granitos importados e nacionais, metais italianos Rubinetto e FIR, portas personalizadas em madeira, até a disposição dos cômodos e os ambientes de lazer", dizia o anúncio.
A venda foi realizada no sistema de "porteira fechada", incluindo os itens que estavam dentro da residência. Apenas alguns objetos pessoais e obras de arte foram retirados antes da negociação. Em 2008, Netinho já havia aberto as portas da Casa Musical para a revista Contigo, quando mostrou detalhes do imóvel.
Qual era o patrimônio deixado por Netinho?
Apesar da venda da mansão por aproximadamente R$ 6 milhões, o valor não permite estabelecer a fortuna total do cantor. O preço da propriedade representa apenas uma referência sobre um dos bens associados ao artista, e não o montante de seu patrimônio.
Também não há informações oficiais divulgadas sobre o valor total dos bens deixados por Netinho, nem detalhes públicos sobre inventário ou divisão de herança. Netinho deixou uma única filha, a médica Bruna Trindade Andrade. Ela tem 28 anos e é fruto do relacionamento do artista com a jornalista Mariana Trindade, com quem ele foi casado entre 1997 e 2003.