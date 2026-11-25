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Qual filme da Sessão da Tarde desta quarta-feira (25 de novembro)?

Drama nacional marca tarde da TV Globo hoje

Felipe Sena

Publicado em 25 de novembro de 2026 às 08:00

Confira filme da Sessão da Tarde de hoje Crédito: Divulgação

A Sessão da Tarde desta quarta-feira (25) exibe o filme “Eu Sou Maria”, drama nacional dirigido por Clara Linhart que acompanha a protagonista (Núbia Maurício), de 15 anos, que mora em uma comunidade do Rio de Janeiro com a mãe, Célia, e o irmão mais novo. Por se destacar em uma prova de redação, Maria consegue uma bolsa em um dos melhores colégios particulares da Zona Sul.

Porém, agora, ela deve lidar com uma realidade muito diferente daquela com a qual estava acostumada, encarando o desafio de manter suas notas altas e provar que merece estar ali.

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