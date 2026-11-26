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Qual filme da Sessão da Tarde desta quinta-feira (26 de novembro)?

No longa, um cataclismo torna a Terra um lugar hostil e forçou os humanos a se abrigarem no planeta Nova Prime

Felipe Sena

Publicado em 26 de novembro de 2026 às 08:30

Confira filme de hoje Crédito: Divulgação

Na Sessão da Tarde desta quinta-feira (26) será exibido o filme Depois da Terra (2012). No longa, um cataclismo torna a Terra um lugar hostil e forçou os humanos a se abrigarem no planeta Nova Prime, morando em naves espaciais.

Depois de uma missão, o general Cypher Raige (Will Smith) retorna à sua família e ao filho de treze anos de idade (Jaden Smith). Mas pouco tempo após seu retorno, uma chuva de asteroides faz com que a nave onde moram caia na Terra. Com o pai correndo risco de morte, o jovem adolescente deverá aprender sozinho a domar este planeta, encontrando água, comida e cuidando de seu pai.

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