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Qual foi a reação de Selton Mello ao ser confundido com Wagner Moura durante evento

Ator foi chamado três vezes pelo nome do colega antes de perceber o que estava acontecendo

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 3 de setembro de 2026 às 08:17

Selton Mello e Wagner Moura
Selton Mello e Wagner Moura Crédito: Reprodução

Selton Mello passou por uma situação inusitada durante um evento no Rio de Janeiro. O ator foi confundido com Wagner Moura por um fã, que chegou a chamá-lo três vezes pelo nome do colega.

Inicialmente, Selton não respondeu. Até que o homem encostou nas costas do ator para chamar sua atenção. O artista se virou e, em tom de surpresa, e perguntou: "Wagner?". O momento foi registrado pelo perfil Desocupado dos Famosos.

Selton Mello e Wagner Moura

Selton Mello e Wagner Moura por Reprodução/Instagram
Selton Mello e Wagner Moura por Reprodução/Instagram
Wagner Moura e Selton Mello por Reprodução/Instagram
Selton Mello e Wagner Moura por Reprodução/Instagram
Wagner Moura e Selton Mello por Reprodução/Instagram
Wagner Moura e Selton Mello por Reprodução/Instagram
Selton Mello e Wagner Moura por Reprodução/Instagram
Selton Mello e Wagner Moura por Reprodução/Instagram
Selton Mello e Wagner Moura por Reprodução/Instagram
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Selton Mello e Wagner Moura por Reprodução/Instagram

A situação divertiu os internautas, e alguns admitiram que também já confundiram os dois atores. "Eles se parecem mesmo, sempre achei", disse uma pessoa. "De 'meu nome não é Johnny' para 'meu nome não é Wagner'", brincou mais uma.

Outros concordaram com a atitude do ator. "Se me chamassem de Wagner, eu nem olharia pra trás, afinal se meu nome não é Wagner, então ninguém me chamou", disse uma pessoa. "Primeiro, só de ter tocado nele já é motivo de ele ficar irritado", afirmou outra.

Selton Mello, de 53 anos, integrou o elenco de Ainda Estou Aqui, filme brasileiro vencedor do Oscar de Melhor Filme Internacional em 2025. Já Wagner Moura, de 50 anos, foi indicado ao Oscar de Melhor Ator em 2026 por sua atuação em O Agente Secreto. O longa também concorreu nas categorias de Melhor Filme e Melhor Filme Internacional.

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Tags:

Wagner Moura Selton Mello

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