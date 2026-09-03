CLIMÃO

Qual foi a reação de Selton Mello ao ser confundido com Wagner Moura durante evento

Ator foi chamado três vezes pelo nome do colega antes de perceber o que estava acontecendo

Giuliana Mancini

Publicado em 3 de setembro de 2026 às 08:17

Selton Mello e Wagner Moura Crédito: Reprodução

Selton Mello passou por uma situação inusitada durante um evento no Rio de Janeiro. O ator foi confundido com Wagner Moura por um fã, que chegou a chamá-lo três vezes pelo nome do colega.

Inicialmente, Selton não respondeu. Até que o homem encostou nas costas do ator para chamar sua atenção. O artista se virou e, em tom de surpresa, e perguntou: "Wagner?". O momento foi registrado pelo perfil Desocupado dos Famosos.

Selton Mello e Wagner Moura 1 de 9

A situação divertiu os internautas, e alguns admitiram que também já confundiram os dois atores. "Eles se parecem mesmo, sempre achei", disse uma pessoa. "De 'meu nome não é Johnny' para 'meu nome não é Wagner'", brincou mais uma.

Outros concordaram com a atitude do ator. "Se me chamassem de Wagner, eu nem olharia pra trás, afinal se meu nome não é Wagner, então ninguém me chamou", disse uma pessoa. "Primeiro, só de ter tocado nele já é motivo de ele ficar irritado", afirmou outra.