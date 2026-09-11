ASTROLOGIA

Qual música combina com você? 12 signos ganham uma trilha sonora para a nova fase que começa hoje

A Lua Nova em Virgem marca um recomeço e cada signo recebe uma música que traduz a energia, os desejos e os aprendizados desta nova etapa

Giuliana Mancini

Publicado em 11 de setembro de 2026 às 11:00

Signos e música Crédito: Imagem gerada por IA

A nova fase começa hoje, 11 de setembro, e pode trazer uma sensação de renovação para os 12 signos do zodíaco. A Lua Nova em Virgem, que acontece às 00h26, combina com momentos de reorganização, escolhas mais conscientes e vontade de deixar para trás o que já não faz sentido.

Para traduzir essa energia de um jeito diferente, cada signo ganhou uma trilha sonora. Além da música indicada originalmente para cada signo, há também uma escolha brasileira que conversa com a mesma vibração. Afinal, às vezes uma música diz exatamente aquilo que a gente ainda não conseguiu colocar em palavras. As dicas são do site "Your Tango".

Áries: Áries precisa se movimentar e recuperar o entusiasmo

A música internacional de Áries é C'mon, de Mario, que combina com a vontade de sair da inércia e voltar a sentir entusiasmo. Entre as brasileiras, Tá Escrito, do Grupo Revelação, também traduz bem essa energia de seguir em frente apesar das dificuldades.

Hoje, Áries pode sentir que não precisa esperar o momento perfeito para começar. O importante é recuperar a confiança e dar o primeiro passo.

Dica cósmica: escolha uma coisa que você vem adiando e comece por ela.

Touro: Touro pode se permitir mais prazer e espontaneidade

Para Touro, a trilha internacional é Say Ahh, de Trey Songz com Fabolous, uma escolha ligada ao prazer e à descontração. Na música brasileira, Cheia de Manias, do Raça Negra, traz uma energia igualmente envolvente e emocional.

O momento pede que Touro não transforme tudo em obrigação. Há espaço para aproveitar mais, demonstrar afeto e lembrar que prazer também faz parte de uma vida equilibrada.

Dica cósmica: faça hoje alguma coisa simplesmente porque ela te faz bem.

Gêmeos: Gêmeos entra em uma fase de mais liberdade

No Lo Trates, de Pitbull, Daddy Yankee e Natti Natasha, representa o lado leve e desapegado de Gêmeos. Na versão brasileira, Não Quero Dinheiro (Só Quero Amar), de Tim Maia, combina com essa vontade de viver o presente sem complicar demais as coisas.

Gêmeos pode perceber que algumas situações ficam muito mais fáceis quando deixam de ser analisadas até o último detalhe. A nova fase favorece espontaneidade e movimento.

Dica cósmica: não tente controlar cada resultado antes de dar o primeiro passo.

As plantas que são a cara de cada signo 1 de 13

Câncer: Câncer pode encontrar conforto em uma conexão verdadeira

A música Send Me I'll Go, de Rudy Currence, combina com a sensibilidade e a disposição de Câncer para estar presente quando alguém precisa. No Brasil, Partilhar, de Rubel, traz uma mensagem semelhante sobre conexão e entrega.

Hoje, Câncer pode valorizar ainda mais os vínculos que oferecem segurança emocional. É um bom momento para reconhecer quem realmente está ao seu lado.

Dica cósmica: demonstre carinho a alguém que faz você se sentir em casa.

Leão: Leão pode se abrir para uma paixão leve e inesperada

So Easy (To Fall In Love), de Olivia Dean, representa o lado romântico e espontâneo que pode despertar em Leão. Entre as brasileiras, Por Você, do Barão Vermelho, combina com essa disposição para se entregar ao sentimento.

Leão não precisa transformar tudo em uma grande história. Algumas experiências ficam melhores quando acontecem naturalmente, sem tanta expectativa.

Dica cósmica: permita-se viver uma surpresa sem tentar decidir antecipadamente onde ela vai chegar.

Virgem: Virgem encontra força quando aprende a caminhar junto

A música escolhida para Virgem é Come Together, dos Beatles, que conversa diretamente com a necessidade de união. No Brasil, Oração, da A Banda Mais Bonita da Cidade, reforça essa ideia de conexão e construção coletiva.

Virgem pode perceber que não precisa resolver tudo sozinho. Pedir ajuda, dividir responsabilidades e aceitar diferentes perspectivas também são formas de avançar.

Dica cósmica: compartilhe uma preocupação em vez de tentar carregá-la sozinho.

Perfume ideal para cada signo 1 de 37

Libra: Libra pode finalmente deixar para trás uma fase pesada

September, de Earth, Wind & Fire, traz uma energia de celebração e renovação. Na música brasileira, Dias de Luta, Dias de Glória, do Charlie Brown Jr., conversa com a ideia de reconhecer o caminho percorrido e seguir em frente.

Libra pode sentir que algumas dificuldades começam a perder espaço. A nova fase pede mais leveza e menos apego ao que já passou.

Dica cósmica: comemore uma pequena vitória que você quase deixou passar.

Escorpião: Escorpião precisa lembrar do próprio valor

I Love Me, de Meghan Trainor com Lunchmoney Lewis, combina com autoestima e autoconfiança. Na música brasileira, Dona de Mim, de IZA, traz uma mensagem igualmente forte sobre reconhecer a própria força.

Escorpião pode entrar em uma fase na qual depender menos da aprovação dos outros se torna essencial. O foco agora é entender o próprio valor sem precisar de confirmação externa.

Dica cósmica: pare de medir seu valor pela maneira como outras pessoas reagem a você.

Sagitário: Sagitário recupera a coragem para ocupar seu espaço

Run the World (Girls), de Beyoncé, representa força, independência e confiança. Para a versão brasileira, Pesadão, de IZA com Marcelo Falcão, combina com a mesma atitude de quem não pretende diminuir o próprio brilho.

Sagitário pode sentir vontade de assumir mais protagonismo. É uma boa hora para defender seus planos e lembrar que ambição não precisa ser motivo de culpa.

Dica cósmica: escolha uma situação em que você costuma se diminuir e fale com mais firmeza.

O que cada signo atrai quando está na sua melhor fase 1 de 12

Capricórnio: Capricórnio percebe que algo pode finalmente dar certo

A música internacional de Capricórnio é It's Gonna Be Me, do NSYNC, que traduz a expectativa de uma oportunidade finalmente se concretizar. No Brasil, Tempos Modernos, de Lulu Santos, combina com a sensação de olhar para frente com confiança.

Depois de tanta cobrança, Capricórnio pode começar a enxergar possibilidades onde antes só via obstáculos. A nova fase favorece planos que pareciam distantes.

Dica cósmica: volte a trabalhar em um projeto que você abandonou por achar que não daria certo.

Aquário: Aquário pode se permitir viver algo diferente

Love Like This, de Faith Evans, traz uma energia de encantamento e abertura emocional. Na música brasileira, Anunciação, de Alceu Valença, representa bem a chegada de algo inesperado que mexe com os sentidos.

Aquário pode ser surpreendido por uma experiência que foge completamente do roteiro. Em vez de tentar entender tudo imediatamente, vale observar como aquilo faz você se sentir.

Dica cósmica: dê uma chance ao inesperado antes de decidir que não combina com você.

Peixes: Peixes descobre que é mais forte do que imaginava

Unbreakable, de Alicia Keys, combina com a força interior de Peixes. Na música brasileira, Andar com Fé, de Gilberto Gil, traz uma energia de confiança e perseverança que conversa com o momento.

Peixes pode perceber que algumas experiências difíceis não conseguiram quebrar sua essência. A nova fase chega como um lembrete de que seguir adiante também é uma forma de vitória.