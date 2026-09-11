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Qual música combina com você? 12 signos ganham uma trilha sonora para a nova fase que começa hoje

A Lua Nova em Virgem marca um recomeço e cada signo recebe uma música que traduz a energia, os desejos e os aprendizados desta nova etapa

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 11 de setembro de 2026 às 11:00

Signos e música
Signos e música Crédito: Imagem gerada por IA

A nova fase começa hoje, 11 de setembro, e pode trazer uma sensação de renovação para os 12 signos do zodíaco. A Lua Nova em Virgem, que acontece às 00h26, combina com momentos de reorganização, escolhas mais conscientes e vontade de deixar para trás o que já não faz sentido.

Para traduzir essa energia de um jeito diferente, cada signo ganhou uma trilha sonora. Além da música indicada originalmente para cada signo, há também uma escolha brasileira que conversa com a mesma vibração. Afinal, às vezes uma música diz exatamente aquilo que a gente ainda não conseguiu colocar em palavras. As dicas são do site "Your Tango".

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Áries: Áries precisa se movimentar e recuperar o entusiasmo

A música internacional de Áries é C'mon, de Mario, que combina com a vontade de sair da inércia e voltar a sentir entusiasmo. Entre as brasileiras, Tá Escrito, do Grupo Revelação, também traduz bem essa energia de seguir em frente apesar das dificuldades.

Hoje, Áries pode sentir que não precisa esperar o momento perfeito para começar. O importante é recuperar a confiança e dar o primeiro passo.

Dica cósmica: escolha uma coisa que você vem adiando e comece por ela.

Touro: Touro pode se permitir mais prazer e espontaneidade

Para Touro, a trilha internacional é Say Ahh, de Trey Songz com Fabolous, uma escolha ligada ao prazer e à descontração. Na música brasileira, Cheia de Manias, do Raça Negra, traz uma energia igualmente envolvente e emocional.

O momento pede que Touro não transforme tudo em obrigação. Há espaço para aproveitar mais, demonstrar afeto e lembrar que prazer também faz parte de uma vida equilibrada.

Dica cósmica: faça hoje alguma coisa simplesmente porque ela te faz bem.

Gêmeos: Gêmeos entra em uma fase de mais liberdade

No Lo Trates, de Pitbull, Daddy Yankee e Natti Natasha, representa o lado leve e desapegado de Gêmeos. Na versão brasileira, Não Quero Dinheiro (Só Quero Amar), de Tim Maia, combina com essa vontade de viver o presente sem complicar demais as coisas.

Gêmeos pode perceber que algumas situações ficam muito mais fáceis quando deixam de ser analisadas até o último detalhe. A nova fase favorece espontaneidade e movimento.

Dica cósmica: não tente controlar cada resultado antes de dar o primeiro passo.

As plantas que são a cara de cada signo

Plantas por Shutterstock
Áries – Espada de São Jorge: Forte e resistente, simboliza a proteção e a coragem inabalável do ariano frente a qualquer desafio. por Shutterstock
Touro – Jiboia: Exuberante e adaptável, traz a sensação de conforto e estabilidade que o taurino tanto valoriza no lar. por Shutterstock
Gêmeos – Clorofito: Versátil e purificadora, esta planta de "mil faces" acompanha o ritmo dinâmico e a leveza da mente geminiana. por Shutterstock
Câncer – Lírio da Paz: Com flores que inspiram tranquilidade e intuição, reflete perfeitamente a alma sensível e acolhedora de Câncer. por Shutterstock
Leão – Girassol: Símbolo de vitalidade e autoconfiança, busca sempre a luz e brilha como o centro das atenções, assim como o leonino. por Shutterstock
Virgem – Orquídea: Rara e sofisticada, exige o cuidado detalhista e a dedicação que são marcas registradas da personalidade de Virgem. por Shutterstock
Libra – Antúrio: Com formato de coração, esta planta clássica representa a busca por harmonia, beleza e o equilíbrio nas relações. por Shutterstock
Escorpião – Comigo-Ninguém-Pode: Envolta em mistério, simboliza a proteção e o magnetismo intenso de Escorpião, além de sua força de regeneração. por Shutterstock
Sagitário – Samambaia: Expansiva e livre, esta planta cresce para todos os lados e combina com o espírito aventureiro do sagitariano. por Shutterstock
Capricórnio – Bonsai: Representa a paciência, a disciplina e o respeito ao tempo, valores fundamentais para a maturidade de Capricórnio. por Shutterstock
Aquário – Tillandsia: Exótica e independente, vive apenas de luz e ar, traduzindo a mente inovadora e a liberdade de Aquário. por Shutterstock
Peixes – Lavanda: Com aroma relaxante, promove a paz espiritual e a conexão necessária para acalmar a mente sonhadora do pisciano. por Shutterstock
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Plantas por Shutterstock

Câncer: Câncer pode encontrar conforto em uma conexão verdadeira

A música Send Me I'll Go, de Rudy Currence, combina com a sensibilidade e a disposição de Câncer para estar presente quando alguém precisa. No Brasil, Partilhar, de Rubel, traz uma mensagem semelhante sobre conexão e entrega.

Hoje, Câncer pode valorizar ainda mais os vínculos que oferecem segurança emocional. É um bom momento para reconhecer quem realmente está ao seu lado.

Dica cósmica: demonstre carinho a alguém que faz você se sentir em casa.

Leão: Leão pode se abrir para uma paixão leve e inesperada

So Easy (To Fall In Love), de Olivia Dean, representa o lado romântico e espontâneo que pode despertar em Leão. Entre as brasileiras, Por Você, do Barão Vermelho, combina com essa disposição para se entregar ao sentimento.

Leão não precisa transformar tudo em uma grande história. Algumas experiências ficam melhores quando acontecem naturalmente, sem tanta expectativa.

Dica cósmica: permita-se viver uma surpresa sem tentar decidir antecipadamente onde ela vai chegar.

Virgem: Virgem encontra força quando aprende a caminhar junto

A música escolhida para Virgem é Come Together, dos Beatles, que conversa diretamente com a necessidade de união. No Brasil, Oração, da A Banda Mais Bonita da Cidade, reforça essa ideia de conexão e construção coletiva.

Virgem pode perceber que não precisa resolver tudo sozinho. Pedir ajuda, dividir responsabilidades e aceitar diferentes perspectivas também são formas de avançar.

Dica cósmica: compartilhe uma preocupação em vez de tentar carregá-la sozinho.

Perfume ideal para cada signo

Perfume ideal para cada signo por Imagem criada com IA
Perfume para Áries: intenso e marcante, com notas de pimenta rosa, couro e âmbar por Imagem criada com IA
Perfume para Áries: Hadiya (O Boticário) por Divulgação
Perfume para Áries: Noir Extreme (Tom Ford) por Divulgação
Perfume para Touro: quente e confortável, com notas de baunilha, sândalo e caramelo por Imagem criada com IA
Perfume para Touro: Egeo Dolce (O Boticário) por Divulgação
Perfume para Touro: La Vie Est Belle (Lancôme) por Divulgação
Perfume para Gêmeos: leve e versátil, com notas cítricas, chá e frutas frescas por Imagem criada com IA
Perfume para Gêmeos: Kaiak (Natura) por Reprodução
Perfume para Gêmeos: Light Blue (D&G) por Reprodução
Perfume para Câncer: delicado e acolhedor, com notas de flor branca, leite e baunilha suave por Imagem criada com IA
Perfume para Câncer: Essencial Oud Vanilla (Natura) por Reprodução
Perfume para Câncer: Shalimar (Guerlain) por Reprodução
Perfume para Leão: glamouroso e envolvente, com notas de flor de laranjeira, mel e âmbar dourado por Imagem criada com IA
Perfume para Leão: Coffee Duo Woman (O Boticário) por Reprodução
Perfume para Leão: Lady Million (Paco Rabanne) por Reprodução
Perfume para Virgem: limpo e sofisticado, com notas de chá verde, almíscar e lavanda por Imagem criada com IA
Perfume para Virgem: Água de Lavanda (Phebo) por Reprodução
Perfume para Virgem: CK One (Calvin Klein) por Reprodução
Perfume para Libra: floral equilibrado, com notas de rosa, peônia e almíscar suave por Imagem criada com IA
Perfume para Libra: Floratta in Rose (O Boticário) por Reprodução
Perfume para Libra: Miss Dior Blooming Bouquet (Dior) por Reprodução
Perfume para Escorpião: intenso e misterioso, com notas de patchouli, incenso e baunilha escura por Imagem criada com IA
Perfume para Escorpião: Egeo Bomb Black (O Boticário) por Reprodução
Perfume para Escorpião: Black Opium (YSL) por Reprodução
Perfume para Sagitário: vibrante e livre, com notas de frutas tropicais, especiarias e cítricos por Imagem criada com IA
Perfume para Sagitário: Kaiak Aventura (Natura) por Reprodução
Perfume para Sagitário: CK Be (Calvin Klein) por Reprodução
Perfume para Capricórnio: clássico e elegante, com notas de madeira, couro e âmbar seco por Imagem criada com IA
Perfume para Capricórnio: Malbec (O Boticário) por Reprodução
Perfume para Capricórnio: Tuscan Leather (Tom Ford) por Reprodução
Perfume para Aquário: moderno e diferente, com notas de ozônio, lavanda e acordes metálicos por Imagem criada com IA
Perfume para Aquário: Kaiak Urbe (Natura) por Reprodução
Perfume para Aquário: L’Eau d’Issey (Issey Miyake) por Reprodução
Perfume para Peixes: suave e etéreo, com notas aquáticas, jasmim e baunilha leve por Imagem criada com IA
Perfume para Peixes: Kaiak Oceano (Natura) por Reprodução
Perfume para Peixes: Acqua di Gioia (Giorgio Armani) por Reprodução
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Perfume ideal para cada signo por Imagem criada com IA

Libra: Libra pode finalmente deixar para trás uma fase pesada

September, de Earth, Wind & Fire, traz uma energia de celebração e renovação. Na música brasileira, Dias de Luta, Dias de Glória, do Charlie Brown Jr., conversa com a ideia de reconhecer o caminho percorrido e seguir em frente.

Libra pode sentir que algumas dificuldades começam a perder espaço. A nova fase pede mais leveza e menos apego ao que já passou.

Dica cósmica: comemore uma pequena vitória que você quase deixou passar.

Escorpião: Escorpião precisa lembrar do próprio valor

I Love Me, de Meghan Trainor com Lunchmoney Lewis, combina com autoestima e autoconfiança. Na música brasileira, Dona de Mim, de IZA, traz uma mensagem igualmente forte sobre reconhecer a própria força.

Escorpião pode entrar em uma fase na qual depender menos da aprovação dos outros se torna essencial. O foco agora é entender o próprio valor sem precisar de confirmação externa.

Dica cósmica: pare de medir seu valor pela maneira como outras pessoas reagem a você.

Sagitário: Sagitário recupera a coragem para ocupar seu espaço

Run the World (Girls), de Beyoncé, representa força, independência e confiança. Para a versão brasileira, Pesadão, de IZA com Marcelo Falcão, combina com a mesma atitude de quem não pretende diminuir o próprio brilho.

Sagitário pode sentir vontade de assumir mais protagonismo. É uma boa hora para defender seus planos e lembrar que ambição não precisa ser motivo de culpa.

Dica cósmica: escolha uma situação em que você costuma se diminuir e fale com mais firmeza.

O que cada signo atrai quando está na sua melhor fase

Áries: Pessoas inspiradas pela sua coragem e energia contagiante. por Shutterstock
Touro: Relações leais e estáveis que fortalecem sua segurança. por Shutterstock
Gêmeos: Gente curiosa, inteligente e aberta a novas ideias. por Shutterstock
Câncer: Pessoas afetuosas que valorizam seu cuidado genuíno. por Shutterstock
Leão: Oportunidades que destacam seu brilho natural. por Shutterstock
Virgem: Situações que reconhecem seu esforço e competência. por Shutterstock
Libra: Conexões harmoniosas e relações equilibradas. por Shutterstock
Escorpião: Pessoas profundas que buscam entrega verdadeira. por Shutterstock
Sagitário: Experiências que ampliam horizontes e trazem leveza. por Shutterstock
Capricórnio: Parcerias sólidas e caminhos de crescimento real. por Shutterstock
Aquário: Gente autêntica que incentiva liberdade e inovação. por Shutterstock
Peixes: Pessoas sensíveis que respeitam seu mundo interno. por Shutterstock
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Áries: Pessoas inspiradas pela sua coragem e energia contagiante. por Shutterstock

Capricórnio: Capricórnio percebe que algo pode finalmente dar certo

A música internacional de Capricórnio é It's Gonna Be Me, do NSYNC, que traduz a expectativa de uma oportunidade finalmente se concretizar. No Brasil, Tempos Modernos, de Lulu Santos, combina com a sensação de olhar para frente com confiança.

Depois de tanta cobrança, Capricórnio pode começar a enxergar possibilidades onde antes só via obstáculos. A nova fase favorece planos que pareciam distantes.

Dica cósmica: volte a trabalhar em um projeto que você abandonou por achar que não daria certo.

Aquário: Aquário pode se permitir viver algo diferente

Love Like This, de Faith Evans, traz uma energia de encantamento e abertura emocional. Na música brasileira, Anunciação, de Alceu Valença, representa bem a chegada de algo inesperado que mexe com os sentidos.

Aquário pode ser surpreendido por uma experiência que foge completamente do roteiro. Em vez de tentar entender tudo imediatamente, vale observar como aquilo faz você se sentir.

Dica cósmica: dê uma chance ao inesperado antes de decidir que não combina com você.

Peixes: Peixes descobre que é mais forte do que imaginava

Unbreakable, de Alicia Keys, combina com a força interior de Peixes. Na música brasileira, Andar com Fé, de Gilberto Gil, traz uma energia de confiança e perseverança que conversa com o momento.

Peixes pode perceber que algumas experiências difíceis não conseguiram quebrar sua essência. A nova fase chega como um lembrete de que seguir adiante também é uma forma de vitória.

Dica cósmica: lembre-se de uma dificuldade que você superou e use essa memória como prova da sua força.

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Música Signo Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia

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