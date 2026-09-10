Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Qual o filme da Sessão da Tarde de hoje (10 de setembro)?

Um dia, uma senhora decide acompanhar suas amigas num chá da tarde e reencontra o ânimo para deixar a solidão para trás e recomeçar sua vida amorosa

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 10 de setembro de 2026 às 08:30

Veja filme da Sessão da Tarde de hoje
Veja filme da Sessão da Tarde de hoje Crédito: Reprodução

Na Sessão da Tarde desta quinta-feira (10) será exibido o filme “Meu Bolo Favorito” (2024). No longa, uma senhora de 70 anos chamada Mahin (Lili Farhadpour) vive sozinha em Teerã após a morte do marido e a ida da filha para a Europa.

Um dia, ela decide acompanhar suas amigas num chá da tarde e reencontra o ânimo para deixar a solidão para trás e recomeçar sua vida amorosa. Quando ela se abre para o amor e a paixão, um encontro inesperado coloca em seu destino um novo romance.

'Meu Bolo Favorito'

Filme de 2024 por Reprodução
Filme de 2024 por Reprodução
Filme de 2024 por Reprodução
Filme de 2024 por Reprodução
Filme de 2024 por Reprodução
1 de 5
Filme de 2024 por Reprodução

Assim como Mahin, o taxista Faramarz (Esmaeel Mehrabi) procura um colo para se aconchegar. Os dois conversam sobre o envelhecimento, a morte, o amor e a vida e uma fagulha incendeia o coração de ambos.

Sessão da Tarde é exibida às 15h40, após a exibição da Edição Especial de Além do Tempo.

Tags:

Sessão da Tarde

Mais recentes

Imagem - Maré de mudanças: 3 signos podem receber uma notícia inesperada nesta sexta (4)

Maré de mudanças: 3 signos podem receber uma notícia inesperada nesta sexta (4)
Imagem - Após enfrentar graves problemas financeiros, Nicolas Cage fica 'completamente arrasado' com cratera que ameaça engolir mansão de R$ 53 milhões; IMAGENS

Após enfrentar graves problemas financeiros, Nicolas Cage fica 'completamente arrasado' com cratera que ameaça engolir mansão de R$ 53 milhões; IMAGENS
Imagem - Cor e número da sorte de hoje (10 de setembro): criatividade, encontros e oportunidades pedem equilíbrio

Cor e número da sorte de hoje (10 de setembro): criatividade, encontros e oportunidades pedem equilíbrio