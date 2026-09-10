FILME

Qual o filme da Sessão da Tarde de hoje (10 de setembro)?

Um dia, uma senhora decide acompanhar suas amigas num chá da tarde e reencontra o ânimo para deixar a solidão para trás e recomeçar sua vida amorosa

Felipe Sena

Publicado em 10 de setembro de 2026 às 08:30

Veja filme da Sessão da Tarde de hoje Crédito: Reprodução

Na Sessão da Tarde desta quinta-feira (10) será exibido o filme “Meu Bolo Favorito” (2024). No longa, uma senhora de 70 anos chamada Mahin (Lili Farhadpour) vive sozinha em Teerã após a morte do marido e a ida da filha para a Europa.

Um dia, ela decide acompanhar suas amigas num chá da tarde e reencontra o ânimo para deixar a solidão para trás e recomeçar sua vida amorosa. Quando ela se abre para o amor e a paixão, um encontro inesperado coloca em seu destino um novo romance.

'Meu Bolo Favorito' 1 de 5

Assim como Mahin, o taxista Faramarz (Esmaeel Mehrabi) procura um colo para se aconchegar. Os dois conversam sobre o envelhecimento, a morte, o amor e a vida e uma fagulha incendeia o coração de ambos.