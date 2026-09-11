FILME

Qual o filme da Sessão da Tarde de hoje (11 de setembro)?

Filme mostra como relação de amizade por surgir do inesperado

Felipe Sena

Publicado em 11 de setembro de 2026 às 08:30

Confira filme da Sessão da Tarde de hoje Crédito: Reprodução

Na Sessão da Tarde desta sexta-feira (11) será exibido o filme “A Lista” (2024). No longa, Dona Laurita (Lilia Cabral), uma aposentada de Copacabana, se vê obrigada a estabelecer uma relação com uma vizinha bem mais jovem, Amanda (Giulia Bertolli).

O encontro das duas detona um turbilhão de sentimentos, lembranças e descobertas que vão marcar a vida das duas para sempre.

'A Lista' 1 de 4