Qual o filme da Sessão da Tarde de hoje (11 de setembro)?

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Felipe Sena
Publicado em 11 de setembro de 2026 às 08:30
Na Sessão da Tarde desta sexta-feira (11) será exibido o filme “A Lista” (2024). No longa, Dona Laurita (Lilia Cabral), uma aposentada de Copacabana, se vê obrigada a estabelecer uma relação com uma vizinha bem mais jovem, Amanda (Giulia Bertolli).
O encontro das duas detona um turbilhão de sentimentos, lembranças e descobertas que vão marcar a vida das duas para sempre.
'A Lista'
Sessão da Tarde é exibida às 15h40, após a Edição Especial de Além do Tempo.