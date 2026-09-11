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Qual o filme da Sessão da Tarde de hoje (11 de setembro)?

Filme mostra como relação de amizade por surgir do inesperado

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 11 de setembro de 2026 às 08:30

Confira filme da Sessão da Tarde de hoje
Confira filme da Sessão da Tarde de hoje Crédito: Reprodução

Na Sessão da Tarde desta sexta-feira (11) será exibido o filme “A Lista” (2024). No longa, Dona Laurita (Lilia Cabral), uma aposentada de Copacabana, se vê obrigada a estabelecer uma relação com uma vizinha bem mais jovem, Amanda (Giulia Bertolli).

O encontro das duas detona um turbilhão de sentimentos, lembranças e descobertas que vão marcar a vida das duas para sempre.

'A Lista'

Filme de 2024 por Reprodução
Filme de 2024 por Reprodução
Filme de 2024 por Reprodução
Filme de 2024 por Reprodução
1 de 4
Filme de 2024 por Reprodução

Sessão da Tarde é exibida às 15h40, após a Edição Especial de Além do Tempo.

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Sessão da Tarde

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