FILME

Qual o filme da Sessão da Tarde de hoje (15 de setembro)?

Filme mostra história de fé e coragem

Felipe Sena

Publicado em 15 de setembro de 2026 às 08:30

Confira filme da Sessão da Tarde Crédito: Reprodução

Na Sessão da Tarde desta terça-feira (15) será exibido o filme religioso Uma Questão de Fé (2014).

No longa, uma menina cristã no primeiro semestre da faculdade começa a ser influenciada pelo seu professor de biologia que ensina sobre evolucionismo. Desconfiando que algo está errado, seu pai fica chocado ao perceber a filha se distanciando da fé e decide que precisa fazer algo quanto a isso.

'Uma Questão de Fé' 1 de 6