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Qual o filme da Sessão da Tarde de hoje (15 de setembro)?

Filme mostra história de fé e coragem

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 15 de setembro de 2026 às 08:30

Confira filme da Sessão da Tarde
Confira filme da Sessão da Tarde Crédito: Reprodução

Na Sessão da Tarde desta terça-feira (15) será exibido o filme religioso Uma Questão de Fé (2014).

No longa, uma menina cristã no primeiro semestre da faculdade começa a ser influenciada pelo seu professor de biologia que ensina sobre evolucionismo. Desconfiando que algo está errado, seu pai fica chocado ao perceber a filha se distanciando da fé e decide que precisa fazer algo quanto a isso.

'Uma Questão de Fé'

Filme de 2014 por Reprodução
Filme de 2014 por Reprodução
Filme de 2014 por Reprodução
Filme de 2014 por Reprodução
Filme de 2014 por Reprodução
Filme de 2014 por Reprodução
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Filme de 2014 por Reprodução

Sessão da Tarde é exibida às 15h40, após a Edição Especial de Além do Tempo.

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Sessão da Tarde

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