Qual o filme da Sessão da Tarde de hoje (15 de setembro)?

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Felipe Sena
Publicado em 15 de setembro de 2026 às 08:30
Na Sessão da Tarde desta terça-feira (15) será exibido o filme religioso Uma Questão de Fé (2014).
No longa, uma menina cristã no primeiro semestre da faculdade começa a ser influenciada pelo seu professor de biologia que ensina sobre evolucionismo. Desconfiando que algo está errado, seu pai fica chocado ao perceber a filha se distanciando da fé e decide que precisa fazer algo quanto a isso.
'Uma Questão de Fé'
Sessão da Tarde é exibida às 15h40, após a Edição Especial de Além do Tempo.