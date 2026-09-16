FILME

Qual o filme da Sessão da Tarde de hoje (16 de setembro)?

Animação que conquistou o coração de crianças e adultos anima a tarde desta quarta-feira (16)

Felipe Sena

Publicado em 16 de setembro de 2026 às 08:30

Confira filme da Sessão da Tarde de hoje Crédito: Reprodução

Na Sessão da Tarde desta quarta-feira (16) será exibido Shrek Terceiro (2007). Na animação que conquistou o gosto de crianças e adultos, o ogro mais querido, se envolve em mais uma aventura.

Em Shrek Terceiro o rei Harold, pai de Fiona, morre repentinamente e deixa o trono vago. Com isso, seguindo a linha de sucessão, Shrek precisa ser coroado rei, o que ele nunca imaginou acontecendo.

Shrek Terceiro 1 de 6

Para evitar ser coroado, ele embarca, ao lado do Burro e do Gato de Botas, em uma busca por alguém que possa substituí-lo no cargo de soberano do Reino de Tão, Tão Distante.