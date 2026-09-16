Qual o filme da Sessão da Tarde de hoje (16 de setembro)?

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Felipe Sena
Publicado em 16 de setembro de 2026 às 08:30
Na Sessão da Tarde desta quarta-feira (16) será exibido Shrek Terceiro (2007). Na animação que conquistou o gosto de crianças e adultos, o ogro mais querido, se envolve em mais uma aventura.
Em Shrek Terceiro o rei Harold, pai de Fiona, morre repentinamente e deixa o trono vago. Com isso, seguindo a linha de sucessão, Shrek precisa ser coroado rei, o que ele nunca imaginou acontecendo.
Shrek Terceiro
Para evitar ser coroado, ele embarca, ao lado do Burro e do Gato de Botas, em uma busca por alguém que possa substituí-lo no cargo de soberano do Reino de Tão, Tão Distante.
Sessão da Tarde é exibida às 15h40, após a Edição Especial de Além do Tempo.