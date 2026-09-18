SESSÃO DA TARDE

Qual o filme da Sessão da Tarde de hoje (18 de setembro)?

Romance mostra aventuras e como o amor pode estar onde menos esperamos

Felipe Sena

Publicado em 18 de setembro de 2026 às 08:30

Confira filme da Sessão da Tarde de hoje Crédito: Reprodução

Na Sessão da Tarde desta quinta-feira (18) será exibido o filme Destinos Traçados (2002). No longa, Margot é uma corretora de imóveis que anseia em ser noiva de seu namorado Kip antes do casamento de sua irmã. Já Griffin é um advogado que está pronto para pedir sua namorada Clementine, uma influenciadora e modelo, em noivado.

O que os dois românticos incuráveis não esperavam era que seus pedidos fossem um fracasso, logo nas vésperas de Ano Novo. Diante do insucesso do noivado, Griffin fica bêbado com os amigos e, por um erro de endereços, acaba na casa de Margot. No meio de um encontro inusitado e embaraçoso, Margot não hesita em pedir para Griffin acompanhá-la ao casamento de sua irmã fingindo ser seu namorado Kip.

'Destinos Traçados' 1 de 6

Uma série de eventos caóticos e cômicos acontece e aproxima Margot e Griffin, que são mais compatíveis do que imaginavam. Parece que o destino, numa reviravolta inesperada, coloca-os um no caminho do outro para descobrir o verdadeiro significado do amor.