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Qual o filme da Sessão da Tarde de hoje (18 de setembro)?

Romance mostra aventuras e como o amor pode estar onde menos esperamos

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 18 de setembro de 2026 às 08:30

Confira filme da Sessão da Tarde de hoje
Confira filme da Sessão da Tarde de hoje Crédito: Reprodução

Na Sessão da Tarde desta quinta-feira (18) será exibido o filme Destinos Traçados (2002). No longa, Margot é uma corretora de imóveis que anseia em ser noiva de seu namorado Kip antes do casamento de sua irmã. Já Griffin é um advogado que está pronto para pedir sua namorada Clementine, uma influenciadora e modelo, em noivado.

O que os dois românticos incuráveis não esperavam era que seus pedidos fossem um fracasso, logo nas vésperas de Ano Novo. Diante do insucesso do noivado, Griffin fica bêbado com os amigos e, por um erro de endereços, acaba na casa de Margot. No meio de um encontro inusitado e embaraçoso, Margot não hesita em pedir para Griffin acompanhá-la ao casamento de sua irmã fingindo ser seu namorado Kip.

'Destinos Traçados'

Confira cenas do filme de 2022 por Reprodução
Confira cenas do filme de 2022 por Reprodução
Confira cenas do filme de 2022 por Reprodução
Confira cenas do filme de 2022 por Reprodução
Confira cenas do filme de 2022 por Reprodução
Confira cenas do filme de 2022 por Reprodução
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Confira cenas do filme de 2022 por Reprodução

Uma série de eventos caóticos e cômicos acontece e aproxima Margot e Griffin, que são mais compatíveis do que imaginavam. Parece que o destino, numa reviravolta inesperada, coloca-os um no caminho do outro para descobrir o verdadeiro significado do amor.

Sessão da Tarde é exibida às 15h40 após a Edição Especial de Além do Tempo.

Tags:

Sessão da Tarde Destinos Traçados

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