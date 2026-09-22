Qual o filme da Sessão da Tarde de hoje (22 de setembro)?

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Felipe Sena
Publicado em 22 de setembro de 2026 às 08:30
Na Sessão da Tarde desta terça-feira (22) será exibido o filme “Operação Panda: Missão e Resgate” (2024).
No longa, o lendário ator de ação Jackie Chan se envolve numa missão de resgate ao querido e amado panda Hu Hu após ele ser sequestrado do zoológico. Enquanto Chan é convidado para adotar o fofo animal, um grupo criminoso internacional organiza um plano para capturá-lo, já que Hu Hu não é um panda qualquer.
Operação Panda: Missão e Resgate
A mancha preta clássica dessa espécie nasceu apenas em um dos olhos do bicho, tornando-o único e precioso. Mercenários, então, são designados para roubar Hu Hu e oferecem uma recompensa milionária por ele.
Diante dessa crise inesperada, Jackie Chan se junta com seu agente e o dedicado cuidador do panda para impedir a operação contra Hu Hu. O trio embarca numa aventura inesquecível e repleta de ação para proteger o bicho e derrubar os criminosos.
Sessão da Tarde é exibida às 15h40, após a Edição Especial de Além do Tempo.