SESSÃO DA TARDE

Qual o filme da Sessão da Tarde de hoje (22 de setembro)?

Filme mistura aventura e ação na medida certa

Felipe Sena

Publicado em 22 de setembro de 2026 às 08:30

Confira filme da Sessão da Tarde de hoje Crédito: Divulgação

Na Sessão da Tarde desta terça-feira (22) será exibido o filme “Operação Panda: Missão e Resgate” (2024).

No longa, o lendário ator de ação Jackie Chan se envolve numa missão de resgate ao querido e amado panda Hu Hu após ele ser sequestrado do zoológico. Enquanto Chan é convidado para adotar o fofo animal, um grupo criminoso internacional organiza um plano para capturá-lo, já que Hu Hu não é um panda qualquer.

Operação Panda: Missão e Resgate 1 de 5

A mancha preta clássica dessa espécie nasceu apenas em um dos olhos do bicho, tornando-o único e precioso. Mercenários, então, são designados para roubar Hu Hu e oferecem uma recompensa milionária por ele.

Diante dessa crise inesperada, Jackie Chan se junta com seu agente e o dedicado cuidador do panda para impedir a operação contra Hu Hu. O trio embarca numa aventura inesquecível e repleta de ação para proteger o bicho e derrubar os criminosos.