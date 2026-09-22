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Qual o filme da Sessão da Tarde de hoje (22 de setembro)?

Filme mistura aventura e ação na medida certa

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 22 de setembro de 2026 às 08:30

Confira filme da Sessão da Tarde de hoje
Confira filme da Sessão da Tarde de hoje Crédito: Divulgação

Na Sessão da Tarde desta terça-feira (22) será exibido o filme “Operação Panda: Missão e Resgate” (2024).

No longa, o lendário ator de ação Jackie Chan se envolve numa missão de resgate ao querido e amado panda Hu Hu após ele ser sequestrado do zoológico. Enquanto Chan é convidado para adotar o fofo animal, um grupo criminoso internacional organiza um plano para capturá-lo, já que Hu Hu não é um panda qualquer.

Operação Panda: Missão e Resgate

Confira filme da Sessão da Tarde de hoje por Divulgação
Confira cenas do filme de 2024 por Reprodução
Confira cenas do filme de 2024 por Reprodução
Confira cenas do filme de 2024 por Reprodução
Confira cenas do filme de 2024 por Reprodução
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Confira filme da Sessão da Tarde de hoje por Divulgação

A mancha preta clássica dessa espécie nasceu apenas em um dos olhos do bicho, tornando-o único e precioso. Mercenários, então, são designados para roubar Hu Hu e oferecem uma recompensa milionária por ele.

Diante dessa crise inesperada, Jackie Chan se junta com seu agente e o dedicado cuidador do panda para impedir a operação contra Hu Hu. O trio embarca numa aventura inesquecível e repleta de ação para proteger o bicho e derrubar os criminosos.

Sessão da Tarde é exibida às 15h40, após a Edição Especial de Além do Tempo.

Tags:

Filme Sessão da Tarde

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