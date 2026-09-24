Qual o filme da Sessão da Tarde de hoje (24 de setembro)?

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Felipe Sena
Publicado em 24 de setembro de 2026 às 08:30
Na Sessão da Tarde desta quinta-feira (24) será exibido o filme “O Gato de Botas 2: O Último Pedido” (2022).
No longa, o Gato de Botas, descobre que sua paixão pela aventura cobrou seu preço: ele já gastou oito de suas nove vidas. Ele então parte em uma jornada épica para encontrar o mítico "Último Desejo" e restaurar suas nove vidas.
'Gato de Botas 2: O Último Pedido'
Sessão da Tarde é exibida às 15h40, após o BATV.