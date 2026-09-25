SESSÃO DA TARDE

Qual o filme da Sessão da Tarde de hoje (25 de setembro)?

Filme traz história emocionante de quatro amigas

Felipe Sena

Publicado em 25 de setembro de 2026 às 07:30

Confira filme da Sessão da Tarde de hoje Crédito: Reprodução

Na Sessão da Tarde desta sexta-feira (25) será exibido o filme “80 For Brady - Quatro Amigas e Uma Paixão” (2023).

O longa segue o grupo de amigas formado por Trish (Jane Fonda), uma escritora bem sucedida, Lou (Lily Tomlin), uma sobrevivente de câncer, Maura (Rita Moreno), uma viúva e Betty (Sally Field), a mais nova de todas. Elas se reúnem para assistir ao New England Patriots jogar futebol americano na televisão em todos os jogos da equipe.

'80 For Brady - Quatro Amigas e Uma Paixão' 1 de 8

O amor pelo clube cresceu por conta do atleta Tom Brady. Quando um concurso para quatro ingressos para o Super Bowl é anunciado, eles decidem entrar para que todos possam partir em uma aventura de fim de semana para ver seu ídolo em campo. Baseado em uma história real, o longa mostra a jornada nada fácil dessas quatro amigas a caminho do evento esportivo mais importante dos Estados Unidos.