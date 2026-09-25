Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Qual o filme da Sessão da Tarde de hoje (25 de setembro)?

Filme traz história emocionante de quatro amigas

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 25 de setembro de 2026 às 07:30

Confira filme da Sessão da Tarde de hoje
Confira filme da Sessão da Tarde de hoje Crédito: Reprodução

Na Sessão da Tarde desta sexta-feira (25) será exibido o filme “80 For Brady - Quatro Amigas e Uma Paixão” (2023).

O longa segue o grupo de amigas formado por Trish (Jane Fonda), uma escritora bem sucedida, Lou (Lily Tomlin), uma sobrevivente de câncer, Maura (Rita Moreno), uma viúva e Betty (Sally Field), a mais nova de todas. Elas se reúnem para assistir ao New England Patriots jogar futebol americano na televisão em todos os jogos da equipe.

'80 For Brady - Quatro Amigas e Uma Paixão'

Confira cenas do filme por Reprodução
Confira cenas do filme por Reprodução
Confira cenas do filme por Reprodução
Confira cenas do filme por Reprodução
Confira cenas do filme por Reprodução
Confira cenas do filme por Reprodução
Confira cenas do filme por Reprodução
Confira cenas do filme por Reprodução
1 de 8
Confira cenas do filme por Reprodução

O amor pelo clube cresceu por conta do atleta Tom Brady. Quando um concurso para quatro ingressos para o Super Bowl é anunciado, eles decidem entrar para que todos possam partir em uma aventura de fim de semana para ver seu ídolo em campo. Baseado em uma história real, o longa mostra a jornada nada fácil dessas quatro amigas a caminho do evento esportivo mais importante dos Estados Unidos.

Sessão da Tarde é exibida às 15h40, após a Edição Especial de Além do Tempo.

Tags:

Sessão da Tarde

Mais recentes

Imagem - Maré de mudanças: 3 signos podem receber uma notícia inesperada nesta sexta (4)

Maré de mudanças: 3 signos podem receber uma notícia inesperada nesta sexta (4)
Imagem - À espera do 7° filho, Juliano Cazarré detalha quantidade absurda de compras no mercado: 'É sinistro'

À espera do 7° filho, Juliano Cazarré detalha quantidade absurda de compras no mercado: 'É sinistro'
Imagem - Aos 46 anos, Cauã Reymond engata romance com estudante de 23 anos; conheça

Aos 46 anos, Cauã Reymond engata romance com estudante de 23 anos; conheça