Qual o filme da Sessão da Tarde de hoje (25 de setembro)?

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Felipe Sena
Publicado em 25 de setembro de 2026 às 07:30
Na Sessão da Tarde desta sexta-feira (25) será exibido o filme “80 For Brady - Quatro Amigas e Uma Paixão” (2023).
O longa segue o grupo de amigas formado por Trish (Jane Fonda), uma escritora bem sucedida, Lou (Lily Tomlin), uma sobrevivente de câncer, Maura (Rita Moreno), uma viúva e Betty (Sally Field), a mais nova de todas. Elas se reúnem para assistir ao New England Patriots jogar futebol americano na televisão em todos os jogos da equipe.
'80 For Brady - Quatro Amigas e Uma Paixão'
O amor pelo clube cresceu por conta do atleta Tom Brady. Quando um concurso para quatro ingressos para o Super Bowl é anunciado, eles decidem entrar para que todos possam partir em uma aventura de fim de semana para ver seu ídolo em campo. Baseado em uma história real, o longa mostra a jornada nada fácil dessas quatro amigas a caminho do evento esportivo mais importante dos Estados Unidos.
Sessão da Tarde é exibida às 15h40, após a Edição Especial de Além do Tempo.