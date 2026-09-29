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Qual o filme da Sessão da Tarde de hoje (29 de setembro)?

Filme religioso mostra como a fé pode mudar situações e aplacar a dor

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 29 de setembro de 2026 às 08:30

Confira filme da Sessão da Tarde de hoje
Confira filme da Sessão da Tarde de hoje Crédito: Reprodução

Na Sessão da Tarde desta terça-feira (29), será exibido o filme “Uma Questão de Fé” (2014). No longa, três famílias são unidas por terríveis tragédias. Devido ao trauma, elas precisarão se unir para não serem tomadas pela dor.

Agora, elas terão que, através da fé, buscar em suas vidas um modo de aceitar seus destinos e seguir em frente.

'Uma Questão de Fé'

Confira cenas do filme de 2014 por Reprodução
Confira cenas do filme de 2014 por Reprodução
Confira cenas do filme de 2014 por Reprodução
Confira cenas do filme de 2014 por Reprodução
Confira cenas do filme de 2014 por Reprodução
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Confira cenas do filme de 2014 por Reprodução

Sessão da Tarde é exibida às 15h40, após a Edição Especial de Além do Tempo.

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Sessão da Tarde

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