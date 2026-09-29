SESSÃO DA TARDE

Qual o filme da Sessão da Tarde de hoje (29 de setembro)?

Filme religioso mostra como a fé pode mudar situações e aplacar a dor

Felipe Sena

Publicado em 29 de setembro de 2026 às 08:30

Confira filme da Sessão da Tarde de hoje Crédito: Reprodução

Na Sessão da Tarde desta terça-feira (29), será exibido o filme “Uma Questão de Fé” (2014). No longa, três famílias são unidas por terríveis tragédias. Devido ao trauma, elas precisarão se unir para não serem tomadas pela dor.

Agora, elas terão que, através da fé, buscar em suas vidas um modo de aceitar seus destinos e seguir em frente.

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