Qual o filme da Sessão da Tarde de hoje (29 de setembro)?

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Felipe Sena
Publicado em 29 de setembro de 2026 às 08:30
Na Sessão da Tarde desta terça-feira (29), será exibido o filme “Uma Questão de Fé” (2014). No longa, três famílias são unidas por terríveis tragédias. Devido ao trauma, elas precisarão se unir para não serem tomadas pela dor.
Agora, elas terão que, através da fé, buscar em suas vidas um modo de aceitar seus destinos e seguir em frente.
'Uma Questão de Fé'
Sessão da Tarde é exibida às 15h40, após a Edição Especial de Além do Tempo.