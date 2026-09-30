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Qual o filme da Sessão da Tarde de hoje (30 de setembro)?

Filme de fantasia conta a história de três amigos com muita aventura

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 30 de setembro de 2026 às 08:30

Confira filme da Sessão da Tarde de hoje
Confira filme da Sessão da Tarde de hoje Crédito: Reprodução

Na Sessão da Tarde desta quarta-feira (30) será exibido o filme “Perfekta: Uma Aventura da Escola de Gênios” (2024).

O longa conta a história de novos amigos gênios: Isa (Sophia Rosa), Tom (Enzo Ignácio) e Linus (Murilo Gricolo) que, para salvar a memória do robô Einsten, precisam da ajuda de um cientista misterioso que vive no laboratório Perfekta, um local onde os humanos não são bem-vindos.

'Perfekta: Uma Aventura da Escola de Gênios'

Cenas do filme de 2024 por Reprodução
Cenas do filme de 2024 por Reprodução
Cenas do filme de 2024 por Reprodução
Cenas do filme de 2024 por Reprodução
Cenas do filme de 2024 por Reprodução
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Cenas do filme de 2024 por Reprodução

Depois de passar por um upgrade, Einsten descobre que seu problema de memória foi causado por Isa e ao ter um bug o robô invade o sistema de Perfekta, controlando todos os androides do lugar, capturando até mesmo Edson (Romulo Estrela) e Nano (Ana Carolina Leite), o criador do laboratório e sua filha. Agora, em uma aventura cheia de tecnologia e ciência, os gênios precisam usar todas as suas habilidades para resolver a situação.

Sessão da Tarde é exibida às 15h40, após a Edição Especial de Além do Tempo.

Tags:

Sessão da Tarde

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