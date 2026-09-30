SESSÃO DA TARDE

Qual o filme da Sessão da Tarde de hoje (30 de setembro)?

Filme de fantasia conta a história de três amigos com muita aventura

Felipe Sena

Publicado em 30 de setembro de 2026 às 08:30

Confira filme da Sessão da Tarde de hoje Crédito: Reprodução

Na Sessão da Tarde desta quarta-feira (30) será exibido o filme “Perfekta: Uma Aventura da Escola de Gênios” (2024).

O longa conta a história de novos amigos gênios: Isa (Sophia Rosa), Tom (Enzo Ignácio) e Linus (Murilo Gricolo) que, para salvar a memória do robô Einsten, precisam da ajuda de um cientista misterioso que vive no laboratório Perfekta, um local onde os humanos não são bem-vindos.

'Perfekta: Uma Aventura da Escola de Gênios' 1 de 5

Depois de passar por um upgrade, Einsten descobre que seu problema de memória foi causado por Isa e ao ter um bug o robô invade o sistema de Perfekta, controlando todos os androides do lugar, capturando até mesmo Edson (Romulo Estrela) e Nano (Ana Carolina Leite), o criador do laboratório e sua filha. Agora, em uma aventura cheia de tecnologia e ciência, os gênios precisam usar todas as suas habilidades para resolver a situação.