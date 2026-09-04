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Qual o filme da Sessão da Tarde de hoje (4 de setembro)?

Comédia dramática e romance conta história de fazendeiro viúvo

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 4 de setembro de 2026 às 08:30

Veja filme da Sessão da Tarde de hoje (4/9)
Veja filme da Sessão da Tarde de hoje (4/9) Crédito: Reprodução

Na Sessão da Tarde desta sexta-feira (4) será exibido o filme Fazenda dos Cines (2015). No longa, a pequena Frankie (Maggie Elizabeth Jones) e seus dois irmãos querem salvar filhotes de cisne após a morte da mãe.

Esta situação fará Jennie (Minka Kelly), uma antipática ornitóloga, e o viúvo pai das crianças, Jack (Jason Lee), a cultivar um belo vínculo.

Fazenda dos Cisnes

Veja cenas do filme de 2015 por Reprodução
Veja cenas do filme de 2015 por Reprodução
Veja cenas do filme de 2015 por Reprodução
Veja cenas do filme de 2015 por Reprodução
Veja cenas do filme de 2015 por Reprodução
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Veja cenas do filme de 2015 por Reprodução

Sessão da Tarde é exibida às 15h40, após a Edição Especial de Além do Tempo.

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Sessão da Tarde

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