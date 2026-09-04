FILME DO DIA

Qual o filme da Sessão da Tarde de hoje (4 de setembro)?

Comédia dramática e romance conta história de fazendeiro viúvo

Felipe Sena

Publicado em 4 de setembro de 2026 às 08:30

Veja filme da Sessão da Tarde de hoje (4/9) Crédito: Reprodução

Na Sessão da Tarde desta sexta-feira (4) será exibido o filme Fazenda dos Cines (2015). No longa, a pequena Frankie (Maggie Elizabeth Jones) e seus dois irmãos querem salvar filhotes de cisne após a morte da mãe.

Esta situação fará Jennie (Minka Kelly), uma antipática ornitóloga, e o viúvo pai das crianças, Jack (Jason Lee), a cultivar um belo vínculo.

Fazenda dos Cisnes 1 de 5