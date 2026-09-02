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Qual o filme da Sessão da Tarde desta quarta-feira (2 de setembro)?

Filme traz reflexão sobre solidão na terceira idade e conexão humana

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 2 de setembro de 2026 às 08:30

Veja filme de hoje da Sessão da Tarde
Veja filme de hoje da Sessão da Tarde Crédito: Reprodução

Nesta quarta-feira (2), a Sessão da Tarde exibe “Nosso Amigo Extraordinário” (2023), que traz uma importante reflexão sobre a importância da conexão humana e a quebra da solidão na terceira idade.

No longa, Milton Robinson (Ben Kingsley) é um senhor resmungão que leva uma vida tranquila na Pensilvânia - mas sua paz é abalada quando um misterioso OVNI cai no quintal de sua casa.

'Nosso Amigo Extraordinário'

Filme é exibido na Sessão da Tarde por Reprodução
Filme é exibido na Sessão da Tarde por Reprodução
Filme é exibido na Sessão da Tarde por Reprodução
Filme é exibido na Sessão da Tarde por Reprodução
Filme é exibido na Sessão da Tarde por Reprodução
Filme é exibido na Sessão da Tarde por Reprodução
Filme é exibido na Sessão da Tarde por Reprodução
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Filme é exibido na Sessão da Tarde por Reprodução

Apesar do susto inicial, Milton acaba, aos poucos, se aproximando do extraterrestre apelidado carinhosamente de Jules (Jade Quon). Aconselhado por uma amiga, o homem decide manter a existência do ET em segredo, enquanto tenta descobrir uma forma de enviá-lo de volta para o lugar de onde veio. Porém, no processo, ele acaba criando laços inesperados com o visitante, que pode estar correndo um grande risco caso seja descoberto.

Sessão da Tarde é exibida às 15h45, após a Edição Especial de Além do Tempo.

Tags:

Sessão da Tarde

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