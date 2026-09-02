Qual o filme da Sessão da Tarde desta quarta-feira (2 de setembro)?

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Felipe Sena
Publicado em 2 de setembro de 2026 às 08:30
Nesta quarta-feira (2), a Sessão da Tarde exibe “Nosso Amigo Extraordinário” (2023), que traz uma importante reflexão sobre a importância da conexão humana e a quebra da solidão na terceira idade.
No longa, Milton Robinson (Ben Kingsley) é um senhor resmungão que leva uma vida tranquila na Pensilvânia - mas sua paz é abalada quando um misterioso OVNI cai no quintal de sua casa.
'Nosso Amigo Extraordinário'
Apesar do susto inicial, Milton acaba, aos poucos, se aproximando do extraterrestre apelidado carinhosamente de Jules (Jade Quon). Aconselhado por uma amiga, o homem decide manter a existência do ET em segredo, enquanto tenta descobrir uma forma de enviá-lo de volta para o lugar de onde veio. Porém, no processo, ele acaba criando laços inesperados com o visitante, que pode estar correndo um grande risco caso seja descoberto.
Sessão da Tarde é exibida às 15h45, após a Edição Especial de Além do Tempo.