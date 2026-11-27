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Qual o filme da Sessão da Tarde desta sexta-feira (27 de novembro)?

Filme traz história de mulher que voltar a ser jovem em um passe de mágica

Felipe Sena

Publicado em 27 de novembro de 2026 às 08:30

Confira filme de hoje da Sessão da Tarde Crédito: Divulgação

Na Sessão da Tarde desta sexta-feira (27) será exibido o filme “A chefinha” (2019). Na história, uma mulher de meia-idade saturada e cansada de sua rotineira vida adulta, ganha a oportunidade mágica de voltar no tempo e ser jovem novamente.

Vendo-se finalmente livre de todas as responsabilidades, ela logo aprende que até mesmo a jovialidade cobra o seu preço.

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