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Felipe Sena
Publicado em 27 de novembro de 2026 às 08:30
Na Sessão da Tarde desta sexta-feira (27) será exibido o filme “A chefinha” (2019). Na história, uma mulher de meia-idade saturada e cansada de sua rotineira vida adulta, ganha a oportunidade mágica de voltar no tempo e ser jovem novamente.
Vendo-se finalmente livre de todas as responsabilidades, ela logo aprende que até mesmo a jovialidade cobra o seu preço.
'A Chefinha'
Sessão da Tarde começa às 15h45 após a Edição Especial de ‘Roque Santeiro’.