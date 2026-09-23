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Qual o filme da Sessão da Tarde hoje (23 de setembro)?

Drama mostra como a história de dois amigos de infância se transforma em uma conexão profunda ao longo da vida

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 23 de setembro de 2026 às 08:30

Confira filme da Sessão da Tarde de hoje
Confira filme da Sessão da Tarde de hoje Crédito: Divulgação

Na Sessão da Tarde desta quarta-feira (23) será exibido o filme “Vidas Passadas” (2023). Escrito e dirigido por Celine Song, o longa é um drama que conta a história de Nora (Greta Lee) e Hae Sung (Teo Yoo), dois amigos de infância com uma conexão profunda, mas que acabam se separando quando a família de Nora decide sair da Coréia do Sul e se mudar para a cidade de Toronto.

Vinte anos depois, os dois amigos se reencontram em Nova York e vivenciam uma semana fatídica enquanto confrontam as noções de destino, amor e as escolhas que compõem uma vida.

Sessão da Tarde é exibida às 15h40, após o BATV.

Tags:

Sessão da Tarde

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