SESSÃO DA TARDE

Qual o filme da Sessão da Tarde hoje (23 de setembro)?

Drama mostra como a história de dois amigos de infância se transforma em uma conexão profunda ao longo da vida

Felipe Sena

Publicado em 23 de setembro de 2026 às 08:30

Confira filme da Sessão da Tarde de hoje Crédito: Divulgação

Na Sessão da Tarde desta quarta-feira (23) será exibido o filme “Vidas Passadas” (2023). Escrito e dirigido por Celine Song, o longa é um drama que conta a história de Nora (Greta Lee) e Hae Sung (Teo Yoo), dois amigos de infância com uma conexão profunda, mas que acabam se separando quando a família de Nora decide sair da Coréia do Sul e se mudar para a cidade de Toronto.

Vinte anos depois, os dois amigos se reencontram em Nova York e vivenciam uma semana fatídica enquanto confrontam as noções de destino, amor e as escolhas que compõem uma vida.