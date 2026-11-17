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Qual o significado do nome do filho de Sabrina Sato e Nicolas Prattes?

Nome do bebê foi anunciado por Zoe em um vídeo publicado nos perfis de Sabrina e Nicolas no Instagram

Felipe Sena

Publicado em 17 de novembro de 2026 às 17:55

Sabrina Sato revelou nome do filho Crédito: Reprodução | Instagram

Nome escolhido pelo casal gerou controvérsia nas redes sociais e existem apenas 71 pessoas no Brasil com o mesmo

Sabrina Sato, de 45 anos, e Nicolas Prattes, de 26 anos, dividiram opiniões nas redes sociais ao dividirem nas redes sociais o nome do primeiro filho. O bebê se chamará Rio, uma escolha que chamou atenção dos internautas pela originalidade. Assim como Zoe, primogênita da apresentadora com Duda Nagle, o caçula terá um nome de apenas três letras.

Zoe revela o nome do irmão, filho de Sabrina Sato e Nicolas Prattes 1 de 6

Sabrina Sato e Nicolas Prattes usaram as redes sociais para opinar sobre o nome do primeiro filho, que se chamará Rio, uma escolha que chamou a atenção dos seguidores.

O nome do bebê foi anunciado por Zoe em um vídeo publicado nos perfis de Sabrina e Nicolas no Instagram. Enquanto escrevia o nome do caçula, a menina explicou a preferência por outros nomes. “Eu adoro nomes curtinhos, porque é facinho de escrever”, declarou.

A primogênita ainda compartilhou uma interpretação para a escolha. “Rio é movimento, vida, liberdade e algumas outras coisas também. Rio também é rir. Eu rio, você ri, nós rimos”, explicou.

Assim como Zoe, primogênita da apresentadora com Duda Nagle, o caçula terá um nome de apenas três letras. “Rio”, palavra brasileira, não é muito usada para nomear pessoas.

De acordo com dados do Censo do IBGE 2022, apenas 71 pessoas tinham esse nome no país naquele ano. O levantamento ainda aponta que nenhuma pessoa registrada com esse nome nasceu antes de 1940.

Os seguidores não perdoaram a escolha nas redes sociais. “Bizarro, colocar o nome da criança Rio”, opinou uma seguidora. “Apelido: Cristo Redentor”, brincou outro, em referência ao ponto turístico carioca. “É nome ou apelido?”, questionou outro.