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Quando vai ao ar o beijo entre Felipe e Mau Mau em 'Quem Ama Cuida'

Felipe tomará a iniciativa após uma declaração de amor e uma conversa sobre os sentimentos dos dois; cena está prevista para sexta-feira (30)

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 26 de outubro de 2026 às 23:00

Felipe e Mau
Felipe e Mau Mau prometem movimentar ‘Quem Ama Cuida’ Crédito: Reprodução

A espera dos fãs de Mau Mau e Felipe, casal conhecido como Malipe, está perto do fim em Quem Ama Cuida. O primeiro beijo dos personagens, interpretados por João Victor Gonçalves e Pietro Antonelli, está previsto para ir ao ar na sexta-feira (30), na novela das nove da TV Globo.

A aproximação vai acontecer depois de uma sequência de encontros e conversas que deixaram claro o interesse dos dois. Após uma aula de dança, Felipe quase beijará Mau Mau, mas recuará no último instante, alegando estar confuso com o que sente.

Felipe e Mau

Felipe e Mau Mau prometem movimentar ‘Quem Ama Cuida’ por Reprodução
Felipe e Mau Mau prometem movimentar ‘Quem Ama Cuida’ por Reprodução
Felipe e Mau Mau prometem movimentar ‘Quem Ama Cuida’ por Reprodução
Felipe e Mau Mau prometem movimentar ‘Quem Ama Cuida’ por Reprodução
Felipe e Mau Mau prometem movimentar ‘Quem Ama Cuida’ por Reprodução
Felipe e Mau Mau prometem movimentar ‘Quem Ama Cuida’ por Reprodução
Felipe e Mau Mau prometem movimentar ‘Quem Ama Cuida’ por Reprodução
Felipe e Mau Mau prometem movimentar ‘Quem Ama Cuida’ por Reprodução
Felipe e Mau Mau prometem movimentar ‘Quem Ama Cuida’ por Reprodução
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Felipe e Mau Mau prometem movimentar ‘Quem Ama Cuida’ por Reprodução

Diante da hesitação do amigo, Mau Mau decidirá abrir o coração e confessará que está apaixonado. O florista também deixará claro que entenderá caso Felipe prefira se afastar, mas o rapaz demonstrará que não quer romper a relação entre eles.

Quem vai tomar a iniciativa para o beijo?

O momento mais esperado pelos fãs acontecerá quando os dois voltarem a conversar na escola de dança. Felipe admitirá que ainda tem dúvidas sobre os próprios sentimentos, mas reconhecerá que deseja continuar ao lado de Mau Mau.

A conversa ficará ainda mais íntima quando o florista revelar que nunca beijou ninguém. Diante da confissão, Felipe proporá que os dois parem de tentar explicar tudo o que estão sentindo e se permitam viver o momento. Será ele quem tomará a iniciativa do beijo.

A cena foi gravada ao som de Eu Preciso Dizer Que Te Amo, na voz de Cazuza. A diretora artística da novela, Amora Mautner, comentou a emoção durante a gravação e elogiou o trabalho dos atores.

Romance terá obstáculos

O beijo deve marcar uma nova etapa para Malipe, mas o relacionamento ainda terá desafios. Mau Mau guarda um segredo importante: ele é irmão de Adriana (Leticia Colin), informação que ainda precisará revelar a Felipe.

Além disso, Fernando (Pedro Alves), que também tem sentimentos por Mau Mau, continuará tentando conquistar o rapaz. A disputa amorosa deve acrescentar novos conflitos à história do casal.

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