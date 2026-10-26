Quando vai ao ar o beijo entre Felipe e Mau Mau em 'Quem Ama Cuida'

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Heider Sacramento
Publicado em 26 de outubro de 2026 às 23:00
A espera dos fãs de Mau Mau e Felipe, casal conhecido como Malipe, está perto do fim em Quem Ama Cuida. O primeiro beijo dos personagens, interpretados por João Victor Gonçalves e Pietro Antonelli, está previsto para ir ao ar na sexta-feira (30), na novela das nove da TV Globo.
A aproximação vai acontecer depois de uma sequência de encontros e conversas que deixaram claro o interesse dos dois. Após uma aula de dança, Felipe quase beijará Mau Mau, mas recuará no último instante, alegando estar confuso com o que sente.
Felipe e Mau
Diante da hesitação do amigo, Mau Mau decidirá abrir o coração e confessará que está apaixonado. O florista também deixará claro que entenderá caso Felipe prefira se afastar, mas o rapaz demonstrará que não quer romper a relação entre eles.
Quem vai tomar a iniciativa para o beijo?
O momento mais esperado pelos fãs acontecerá quando os dois voltarem a conversar na escola de dança. Felipe admitirá que ainda tem dúvidas sobre os próprios sentimentos, mas reconhecerá que deseja continuar ao lado de Mau Mau.
A conversa ficará ainda mais íntima quando o florista revelar que nunca beijou ninguém. Diante da confissão, Felipe proporá que os dois parem de tentar explicar tudo o que estão sentindo e se permitam viver o momento. Será ele quem tomará a iniciativa do beijo.
A cena foi gravada ao som de Eu Preciso Dizer Que Te Amo, na voz de Cazuza. A diretora artística da novela, Amora Mautner, comentou a emoção durante a gravação e elogiou o trabalho dos atores.
Romance terá obstáculos
O beijo deve marcar uma nova etapa para Malipe, mas o relacionamento ainda terá desafios. Mau Mau guarda um segredo importante: ele é irmão de Adriana (Leticia Colin), informação que ainda precisará revelar a Felipe.
Além disso, Fernando (Pedro Alves), que também tem sentimentos por Mau Mau, continuará tentando conquistar o rapaz. A disputa amorosa deve acrescentar novos conflitos à história do casal.