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Quanto a Netflix pagou para Suzane von Richthofen participar de documentário; valor impressiona

Condenada pelo assassinato dos pais recebeu quantia milionária para dar entrevista exclusiva à plataforma; acordo prevê confidencialidade e restrições para falar com outros veículos

Heider Sacramento

Publicado em 11 de novembro de 2026 às 20:25

Suzane von Richthofen teria recebido R$ 500 mil da Netflix para participar de documentário sobre sua vida, segundo a Folha de S.Paulo Crédito: Divulgação

Suzane von Richthofen teria recebido cerca de R$ 500 mil da Netflix para participar do documentário Suzane von Richthofen: O que o Tempo Não Apaga, lançado nesta quarta-feira (11). A informação foi divulgada pela coluna Outro Canal, da Folha de S.Paulo, que revelou detalhes do acordo firmado entre a plataforma de streaming e a condenada pelo assassinato dos próprios pais.

Além do pagamento milionário, o contrato estabelece condições para a participação de Suzane na produção. Uma delas é uma cláusula de confidencialidade vitalícia sobre os detalhes financeiros da negociação. Na prática, ela não pode falar publicamente sobre o valor recebido da Netflix.

O acordo também prevê uma janela de exclusividade: durante um período determinado, Suzane fica impedida de conceder entrevistas a outros veículos de comunicação e plataformas concorrentes.

Suzane von Richthofen no documentário 1 de 6

O pagamento não teria beneficiado apenas Suzane. Segundo a Folha, outras pessoas da família receberam valores para autorizar o uso de imagens e conceder entrevistas à produção. Entre elas está o atual marido da ex-presidiária, o médico Felipe Zecchini Muniz.

Já Andreas von Richthofen, irmão de Suzane, recusou o convite para participar do documentário. A produção pretendia ouvir sua versão sobre declarações feitas pela irmã, que o menciona em diferentes momentos da entrevista.

A produção apresenta a vida atual de Suzane, condenada a 39 anos e seis meses de prisão por planejar o assassinato dos pais, Manfred e Marísia, em 2002. Desde janeiro de 2023, ela cumpre pena em regime aberto.