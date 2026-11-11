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Quanto a Netflix pagou para Suzane von Richthofen participar de documentário; valor impressiona

Condenada pelo assassinato dos pais recebeu quantia milionária para dar entrevista exclusiva à plataforma; acordo prevê confidencialidade e restrições para falar com outros veículos

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 11 de novembro de 2026 às 20:25

Suzane von Richthofen teria recebido R$ 500 mil da Netflix para participar de documentário sobre sua vida, segundo a Folha de S.Paulo
Suzane von Richthofen teria recebido R$ 500 mil da Netflix para participar de documentário sobre sua vida, segundo a Folha de S.Paulo Crédito: Divulgação

Suzane von Richthofen teria recebido cerca de R$ 500 mil da Netflix para participar do documentário Suzane von Richthofen: O que o Tempo Não Apaga, lançado nesta quarta-feira (11). A informação foi divulgada pela coluna Outro Canal, da Folha de S.Paulo, que revelou detalhes do acordo firmado entre a plataforma de streaming e a condenada pelo assassinato dos próprios pais.

Além do pagamento milionário, o contrato estabelece condições para a participação de Suzane na produção. Uma delas é uma cláusula de confidencialidade vitalícia sobre os detalhes financeiros da negociação. Na prática, ela não pode falar publicamente sobre o valor recebido da Netflix.

O acordo também prevê uma janela de exclusividade: durante um período determinado, Suzane fica impedida de conceder entrevistas a outros veículos de comunicação e plataformas concorrentes.

Suzane von Richthofen no documentário

Suzane von Richthofen no documentário por Reprodução
Suzane von Richthofen no documentário por Reprodução
Suzane von Richthofen no documentário por Reprodução
Suzane von Richthofen no documentário por Reprodução
Suzane von Richthofen no documentário por Reprodução
Suzane von Richthofen no documentário por Reprodução
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Suzane von Richthofen no documentário por Reprodução

O pagamento não teria beneficiado apenas Suzane. Segundo a Folha, outras pessoas da família receberam valores para autorizar o uso de imagens e conceder entrevistas à produção. Entre elas está o atual marido da ex-presidiária, o médico Felipe Zecchini Muniz.

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Já Andreas von Richthofen, irmão de Suzane, recusou o convite para participar do documentário. A produção pretendia ouvir sua versão sobre declarações feitas pela irmã, que o menciona em diferentes momentos da entrevista.

A produção apresenta a vida atual de Suzane, condenada a 39 anos e seis meses de prisão por planejar o assassinato dos pais, Manfred e Marísia, em 2002. Desde janeiro de 2023, ela cumpre pena em regime aberto.

O documentário foi encomendado após o sucesso de Tremembé, série de ficção do Prime Video protagonizada por Marina Ruy Barbosa no papel de Suzane. A Netflix, porém, optou por uma divulgação discreta para o lançamento da produção.

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