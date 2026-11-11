Quanto a Netflix pagou para Suzane von Richthofen participar de documentário; valor impressiona

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Heider Sacramento
Publicado em 11 de novembro de 2026 às 20:25
Suzane von Richthofen teria recebido cerca de R$ 500 mil da Netflix para participar do documentário Suzane von Richthofen: O que o Tempo Não Apaga, lançado nesta quarta-feira (11). A informação foi divulgada pela coluna Outro Canal, da Folha de S.Paulo, que revelou detalhes do acordo firmado entre a plataforma de streaming e a condenada pelo assassinato dos próprios pais.
Além do pagamento milionário, o contrato estabelece condições para a participação de Suzane na produção. Uma delas é uma cláusula de confidencialidade vitalícia sobre os detalhes financeiros da negociação. Na prática, ela não pode falar publicamente sobre o valor recebido da Netflix.
O acordo também prevê uma janela de exclusividade: durante um período determinado, Suzane fica impedida de conceder entrevistas a outros veículos de comunicação e plataformas concorrentes.
Suzane von Richthofen no documentário
O pagamento não teria beneficiado apenas Suzane. Segundo a Folha, outras pessoas da família receberam valores para autorizar o uso de imagens e conceder entrevistas à produção. Entre elas está o atual marido da ex-presidiária, o médico Felipe Zecchini Muniz.
Já Andreas von Richthofen, irmão de Suzane, recusou o convite para participar do documentário. A produção pretendia ouvir sua versão sobre declarações feitas pela irmã, que o menciona em diferentes momentos da entrevista.
A produção apresenta a vida atual de Suzane, condenada a 39 anos e seis meses de prisão por planejar o assassinato dos pais, Manfred e Marísia, em 2002. Desde janeiro de 2023, ela cumpre pena em regime aberto.
O documentário foi encomendado após o sucesso de Tremembé, série de ficção do Prime Video protagonizada por Marina Ruy Barbosa no papel de Suzane. A Netflix, porém, optou por uma divulgação discreta para o lançamento da produção.